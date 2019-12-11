英国大选过后 苏格兰称再推独立公投

（德国之声中文网）英国苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁斯特金（Nicola Sturgeon）本周五（12月13日）英国议会选举结束后表示，"现在到了这个国家决定未来的时刻"。她说将在下周就苏格兰退出大不列颠王国举行公投提出申请。"苏格兰人民已经发声。现在到了决定我们未来的时刻。"在本次英国议会下院选举中，斯特金领导的苏格兰民族党增多了议席。
苏格兰选民本次基本上是在使用投票的机会表达反退欧的立场。在全部可获得的59个席位中，苏格兰民族党获得了48席，比上届增加了15个席位。斯特金认为，这一结果无疑是对她继续推动苏格兰独立公投的授权。
苏格兰民族党党魁斯特金
在她看来，苏格兰只有作为独立的国家才能在欧盟中保留一席之地，而如果同英格兰、威尔士和北爱尔兰捆绑在一起，就不得不同它们一道完成退欧。斯特金周五在爱丁堡表示，"约翰逊也许得到了率领英格兰、威尔士和北爱尔兰退出欧盟的授权，但他没有得到带领苏格兰退欧的授权。"她表示，将在今年圣诞节前就第二次举行独立公投正式提出申请。她表示，很清楚，伦敦会拒绝苏格兰方面的请求。2014年苏格兰曾举行过一次独立公投，但过半人表达了愿意留在大不列颠王国的心愿。
约翰逊大选获胜，踌躇满志，公开表示他领导的英国保守党已成了事实上的"代表一个国家的政党"。他曾说过，不会允许苏格兰分离出去，因为北爱尔兰将效仿苏格兰也走上独立的道路。
英国历史学家、2017年卡尔奖获得者提莫西·贾顿·阿什（Timothy Garton Ash）周五在大选结果公布后发推特表示，"等待我们的，将是民族动荡的十年，它也许是大不列颠及北爱尔兰王国的终结。"
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独角兽
苏格兰公投真的会走向独立吗？但已经可以确定的事实是：苏格兰有自己的特色。从纹章的兽像就可以看出：从12世纪开始，苏格兰的统治者就会在盾牌上刻上这一神兽的画像。照片上的这只独角兽身处爱丁堡的圣路德宫（Holyrood-Palast）。
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低调的首都
格拉斯哥市（Glasgow）的面积也许更大，但要再往东北方向看，才能找到苏格兰的首都爱丁堡。这里也是苏格兰议会的所在地。经历了大约300年的时间，该议会才于1999年第一次自主的以公民代表的身份召开会议。
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喧嚣、多彩、 Fringe文化
当爱丁堡迎来世界上最大的文化节Fringe时，整个城市都会沸腾起来。每年8月的25天时间里，众多顶尖的喜剧话剧演员会来到爱丁堡，在舞台上、客厅里和大街上带来超过2500场精彩纷呈的演出。
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不只是哈里·波特
在作者J.K. Rowling的笔下，霍格沃兹（Hogwarts）魔法学校位于苏格兰。但是，苏格兰文学远不止这些。比如说史蒂文森笔下的《化身博士》（Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ）。生活在18世纪的伯恩斯（Robert Burns）可谓是苏格兰文学之父。全世界的苏格兰人每年都会在1月25日这一天庆祝他的生日。
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我叫邦德
……詹姆斯•邦德。在长达20年的时间里，经常强调自己是苏格兰人肖恩·康纳利（Sean Connery）在银幕上塑造了特工007的形象。如今，其他包括伊万·麦克格雷(Ewan McGregor)、罗彼·考特拉尼（Robbie Coltrane）、詹姆斯·麦卡沃伊（James McAvoy）、罗伯特·卡莱尔（Robert Carlyle）以及杰拉德·巴特勒（Gerard Butler）在内的苏格兰演员已经成为电影银幕上的明星。
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苏格兰的穆雷？
如果他赢了，他就是英国人。只有他输了的时候才是苏格兰人。但是安迪·穆雷确实很少输。2013年，他成为继佩里（Frederick John Perry）之后第一个拿下温布尔登冠军的英国人。在伦敦奥运会上，他为英国摘走了两枚奖牌。穆雷表示，如有万一，“我会为苏格兰打比赛。”
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绿茵场上
苏格兰足球队的名声不及英国或者曼彻斯特球队。但是，格拉斯哥凯尔特人队（Celtic Glasgow）有时确实也会活跃于欧洲的足球舞台上。其国家队的球迷最起码是世界级的：“格子军团”最出名的就是他们的苏格兰短裙、激昂的歌声和超大的酒量。
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好酒量的后果
一项2012年的调查显示，苏格兰人的酒量几乎比其南部邻居大五分之一。这会带来严重的副作用：格拉斯哥部分地区的人均寿命甚至和巴勒斯坦加沙地带一样低。伴随着一些城区中高贫困率的是心脏疾病以及其他的麻烦。
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从斯特拉森来的人
但令一项调查结果显示，苏格兰人的受教育水平位居欧洲之首。这里有15所大学。就连威廉王子也决定接受苏格兰的大学教育：他在圣安德鲁斯大学（St. Andrews University）接触到了艺术史，地理以及他的妻子凯特。后者如今是剑桥的公爵夫人。在苏格兰，伯爵和公爵夫人都来自斯特拉森（Strathearn）。
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骄傲的红发
每7个苏格兰人当中，就有1人有一头红发——这一比例在全世界都是独一无二的。人们对这一现象的起因仍有争论，但是缺乏阳光照射有可能是苏格兰红发人群比例很高的原因。在其他国家，人口中红发的比例大约只有百分之一。但他们绝对没有被边缘化：在爱丁堡，骄傲的红发人会齐聚在“Ginger Pride”的大游行活动中。
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苏格兰镑
虽然和英国共同拥有一种货币，但苏格兰人现在就已经开始印制自己的货币了。来自苏格兰的英镑上面写着“苏格兰银行”。这对于南部的部分商家来说，还是一件不可理解的事情。如果苏格兰真的独立，那情况就紧张了。因为那时的问题就是，苏格兰人会不会继续使用英镑。
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哈德良长城
直到今天，都还能在英国和苏格兰接壤的地方看到哈德良长城的遗址。哈德良皇帝曾经为了抵御苏格兰和爱尔兰部落的攻击，下令修建这座长城。公元200年左右，他希望以此能保护其罗马帝国的不列颠省。这里不久后是否会再次成为两个国家的分界线？
作者: Ross Dunbar, phi/任琛