英国大“变天” 执政党惨败 工党大胜

在英国大选中，工党领袖斯塔默（Keir Starmer）带领工党取得压倒性胜利，即将成为英国新首相。这次大选标志着目前执政的保守党2010年以来的长期执政结束，也让英国政治版图发生了巨大变化。

（德国之声中文网）英国工党赢得压倒性胜利。在刚刚结束的英国大选中，工党获得了至少410个席位，占总票数的33.9%，超过了绝对多数的门槛。工党领袖斯塔默（Keir Starmer）将成为英国新任首相。这一胜利不仅结束了保守党14年的执政，也标志着英国政治进入了一个新时代。

前英国首相莉兹·特拉斯（Liz Truss）在此次选举中失去了她在诺福克西南部的议席。特拉斯曾是英国历史上在任时间最短的首相，仅执政49天。她的继任者，现任首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）执政将近两年，也在这次选举中失去了保守党的多数席位。

“改变现在开始”

保守党在这次选举中席位骤降至118个，仅占23.7%的选票，远远落后于工党。这一结果对保守党来说是一次历史性的失败，标志着他们自2010年以来的连续执政告一段落。

自由民主党在此次选举中表现出色，赢得了71个席位，占总票数的14.3%，成为议会中的第三大党。而由奈杰尔·法拉奇（Nigel Farage）领导的右翼民粹主义改革党首次进入议会，获得了8个席位，占总票数的12.2%。

世界各国领导人纷纷向斯塔默表示祝贺。爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）在社交媒体上祝贺斯塔默取得全面胜利，并表示期待与他合作。澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）也表示期待与斯塔默政府合作，特别是在美英澳安全联盟（AUKUS）协议方面。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）和新西兰总理勒克森（Christopher Luxon）也对斯塔默的胜利表示祝贺。

苏纳克承认失败

斯塔默在胜选后表示，工党将致力于国家的“重建”，并强调政治应回归公共服务，展示政治可以成为一种积极的力量。他在伦敦的胜利派对上宣布：“改变现在开始。”

现任首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）在保住了自己在约克郡的席位后，承认了保守党的失败，并向工党领袖斯塔默表示祝贺。他在演讲中表示：“英国人民今晚发出了一个清醒的信号，我们需要从中吸取教训。”

苏纳克：“英国人民今晚发出了一个清醒的信号，我们需要从中吸取教训。” 图像来源: Phil Noble/REUTERS

新首相的挑战

斯塔默上任后，将面临诸多国内外挑战。他承诺将继续支持乌克兰，减少与欧盟的贸易壁垒，帮助小企业。同时，新政府需处理塔塔钢铁公司的碳排放问题、私有化水公司引发的污水污染问题以及与初级医生的薪资谈判等紧迫问题。

中国创立的快时尚零售商Shein据称已于6月向英国市场监管机构秘密提交了文件，启动了可能在年底前在伦敦上市的进程。工党已与Shein会面，并表示支持这一可能对英国市场有利的交易。然而，Shein的劳工实践、供应链和进口税豁免的问题可能给工党带来难题。

工党在此次大选中的胜利为英国政治注入了新的活力。斯塔默承诺带领国家走向复兴，重建公众对政治的信任。新政府的政策和举措将对英国未来的政治、经济和社会产生深远影响。

（综合报道）

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