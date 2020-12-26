 英国多佛的大堵车奇观在慢慢消失 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2020

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时政风云

英国多佛的大堵车奇观在慢慢消失

越来越多的英国士兵前来帮助滞留在英吉利海峡沿岸的货车司机。到圣诞节第一天结束时，特大堵车现象已大致减少一半。

Großbritannien Ashford, Kent | Coronavirus | LKW, Verkehr

许多司机在多佛的公路上度过了2020年的圣诞（资料图片）

（德国之声中文网）英国交通大臣格兰特·沙普斯（ Grant Shapps ）周五（12月25日）晚间在推特上表示，已经有超过4500辆卡车得以离开英国南部港口城市前往法国。超过1万名卡车司机进行了新冠测试，其中24例测试结果呈阳性。

英国政府向多佛派遣了300名士兵进行协助后，如今又增派了800名士兵前往增援。但圣诞假期期间，仍有5000辆卡车被困在已经陷于瘫痪的曼斯顿机场和M20号高速公路的一部分封锁区。

志愿者送来食品

军方不仅帮助疏通交通堵塞，还为卡车司机们分发水和食物，其中一部分司机已在多佛地区被困数日。但是，卫生设施不足的问题不易解决。

从周四开始，轮渡和火车重新恢复运行。但在卡车司机获准出发之前，他们必须出示阴性的新冠测试结果。由于滞留者中有很多波兰人，所以华沙增派出了一支60人的军队医疗队到多佛为波兰卡车司机进行新冠检测。波兰政府办公室主任德沃尔奇克（Michal Dworczyk）表示，截至周五上午，首个到达多佛的波兰医生和护士小组已经对1260名司机进行了测试。波兰还将提供15000个新冠测试盒。波兰士兵还分发了食品。

Großbritannien Stau im Port of Dover LKW Fahrer Coronatest

法国援助队员在进行新冠病毒测试

德国驻伦敦大使米夏埃利斯（AndreasMichaelis）在推特上写道，被堵在路上的德国司机们度过了一个"很艰难的圣诞节"。"好消息是"他们的一些同事已经在回家的途中或已经到家。

自从英国出现了一种新的、可能更具传染性的变异冠状病毒，法国因此于上周日（12月20日）实施了严格的旅行和交通限制后，共有约1万名卡车司机滞留在英国。如果卡车的装卸能够继续以目前的速度进行，预计交通堵塞不久将会消散。

李京慧/任琛 (法新社、美联社、德新社、路透社)

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