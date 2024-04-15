英国外相：香港国安法在英无任何效力

（德国之声中文网）曾任首相的英国外交大臣卡梅伦(David Cameron)在政府定期香港问题报告的前言中写道：“国安法案在英国没有任何效力，我们同香港或者中国没有任何生效的引渡条约。……我想向我们尊贵的在英香港群体保证：你们在这里很安全。”

中国特别行政区香港三月底出台了新的国安法案，禁止叛国、破坏、煽动叛乱、窃取国家机密、间谍行为，最高可判无期徒刑。北京方面表示，新法案对于维护香港繁荣和稳定“很有必要”。美国和英国等西方国家则抨击新法案为中国及香港当局压制不同意见的新工具。

外交大臣卡梅伦表示，这一仓促通过立法程序的新法案“很可能与国际人权法案不相容，也不符合香港承诺坚持的国际标准，并将对香港人民行使其权利和自由产生负面影响。”

在今年3月香港特区当局根据《基本法》第23条订立国安法之前，中国全国人大常委会已经在2020年以《基本法》附件的形式出台过港区《国安法》。

（路透社）

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