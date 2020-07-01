英国外相：新疆发生的人权侵害是“工业化规模”

（德国之声中文网）英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周一（2月22日）在联合国人权理事会的一次视频发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆自治区以“工业化规模”发生。他说，新疆发生的事情已超出人们的想象。

联合国人权理事会有47个成员国，中国是其中一个。

此前，活动人士以及联合国人权专家认为至少有100万穆斯林曾在新疆受到关押。中国频频驳回此类指责，称所进行的是必要的职业培训，用于打击极端主义。

拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。

拉布几天前在英国SkyNews表示，既然中国认为西方国家对新疆维吾尔人权问题的指控都是谎言，而且英国是带头的国家，那么最简单厘清争议的方法便是“允许联合国人权委员进入新疆地区访问、进入并且视察这些地区”。

特朗普执政期结束前一天，美国国务院宣布中国政府在新疆犯下了种族灭绝和反人类罪。拜登政府接过了上届政府对中国的这项指责，称将让中国为践踏人权付出高昂代价。

人们注意到，英国首相约翰逊在中国是否在新疆犯下种族灭绝罪的问题上，没有明确表态。他说，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。” 今年1月中旬，英国下院否决了一项上院提出的修正案，假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

拉布周一在讲话中还提及香港人的权利受到“系统性破坏”。他说，强制实施《香港国安法》限制了当地人的自由，并呼吁举行自由公正的立法会选举。此外，他还说，缅甸局势因军方政变而急剧恶化。他说，军方必须下台，民选领袖必须重返政坛。缅甸人民实现民主的愿望必须得到尊重。

德国外长马斯(Heiko Maas)周一也在联合国人权理事会发表了视讯讲话。他批评了中国、俄罗斯、白俄罗斯、缅甸、朝鲜、叙利亚、伊朗以及委内瑞拉的人权状况。他说，“鉴于我们对人权宣言的认同，针对新疆发生的任意关押少数民族的做法，以及对香港公民争取自由权利的镇压，不可能有任何容忍的空间。” 他表示，对于和平示威者以及反对派代表被抓捕等事件，“我们不会沉默。”

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