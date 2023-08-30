英国外相五年来首度访华 盼稳定双边关系

（德国之声中文网）英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）周三（8月23日）访华。近年来，两国关系中国侵犯新疆人权、香港民主自由受限、中国对俄罗斯的支持、英美安全关系等原因陷入低谷，这是五年多来英国外交大臣首次访华。

周三，克莱弗利首先与中国国家副主席韩正会晤，后者表示希望通过相互尊重和务实工作，推动中英关系取得新发展。克莱弗利稍后还将会晤中国外交部长王毅。

英国外交部此前表示，他的谈话要点将包括中国对前英国殖民地香港自由的镇压，以及北京在新疆和西藏地区涉嫌侵犯人权的问题。

克莱弗利周三表示：「我与中国政府的高级代表进行了多次对话，每次会议我都提到了人权问题。」

他说：「这个问题不仅在双边层面上得到广泛讨论，而且在联合国也得到了广泛讨论。」

克莱弗利希望此行能重启重塑两国关系。他认为，孤立全球第二大经济体或在中国缺席的情况下解决气候问题是错误的，但部分英国保守党议员表示，克莱弗里此次访华看上去像是英国软弱的表现。

英国外相克莱弗利周三与中国国家副主席韩正会晤

克莱弗利对媒体表示：「我们对于与中国存在根本分歧的领域有清醒认知，我们会在会晤时提出这些问题。」

「但我认为，重要的是我们也要认识到，我们必须与中国建立务实、明智的工作关系，因为这些问题影响着全球所有人。」

英国政府正面临来自包括前首相特拉斯在内等数名议员的施压。他们希望伦敦加强对华政策，并宣布中国对英国国家安全构成威胁。

一名不具名的保守派议员对路透社表示，不清楚此行的好处是什么。「我们应该对中国强硬，但情况看起来恰恰相反。」

克莱弗利则称，试图将两国关系以一个单词或一句话概括，本身就存在根本缺陷。他认为，中国「是一个重要的国家，一个大国，一个有影响力的国家，也是一个复杂的国家。因此，我们与中国的关系必然会同样的复杂深奥。」

在克莱弗利到访前一日，中国外交部发言人汪文斌表示，克莱弗利访华期间，双方将就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入沟通。「希望英方同中方一道，秉持相互尊重精神，深入交流、增进理解，推动中英关系稳定发展。」

克莱弗利在行前表示，他将提出新疆和香港问题，并向中国强调，其影响力也伴随着在全球舞台上的责任，包括帮助结束俄罗斯对乌克兰的入侵和化解南海地缘政治紧张局势。

美联社指出，英国首相苏纳克的目标是采取一种细致、非对抗性的方式处理与北京的关系。他曾形容中国是对英国价值观和利益日益增长的「系统性挑战」，但也强调与这个亚洲超级大国保持关系的必要性。

英国议会报告首次称台湾为「独立国家」

在克莱弗利访华的同时，英国国会下议院外交事务委员会发布了一份批评政府对华政策的报告。委员会主席、保守党的凯恩斯（Alicia Kearns）担忧部长们对北京的策略缺乏连贯性。

凯恩斯表示，这项战略被埋没，甚至连政府的部长们都不清楚详情。「在不了解总体战略的情况下，如何执行政策和制定法律？」

值得注意的是，在这份报告中，英国首次将台湾称为「独立国家」。观察人士认为，在克莱弗利访华同日出台的这份报告，势必会对此次访问蒙上一层阴影。

报告写道：「台湾已经是一个独立国家，名称是中华民国。」内容称，「台湾具备国家资格，包括常住人口、明确的领土、政府和与其他国家建立关系的能力，只缺乏更广泛的国际承认。」

凯恩斯说：「我们承认中国的立场，但是我们…不接受这样的立场。」

她表示，外相克莱弗利在访问中国期间必须明确表示「英国支持台湾的自决权」

中国外交部立即对英国议会的报告进行驳斥。中国外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会上表示，「台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，也是中英关系的政治基础」。

他批评英国议会有关报告「颠倒是非，混淆黑白」，敦促英国议会有关方面「恪守一个中国原则」，「停止向『台独』分裂势力发出错误信号」。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。