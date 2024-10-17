英国外交大臣本周访华

北京和唐宁街均证实，英国外交大臣拉米将于本周访问中国。这也是今年七月斯塔默当选英国首相以来，首次有英国政府高级官员访问北京。

（德国之声中文网）过去几年以来，受香港民主运动遭镇压以及新疆等地恶劣人权记录的影响，中英两国关系陷入紧张。

唐宁街十号发言人表示，拉米会“挑战中国”，但也会寻求“必要的务实合作”。这位发言人说：“在必要的时候，我们会挑战中国，我们也会以一贯的、持久的战略方式来管控英国的对华立场。”

中国外交部发言人毛宁在例行记者会上证实，英国外交大臣拉米将在10月18日至19日对中国展开正式的访问行程。毛宁称，中英两国都是安理会成员国，“双边关系的长期稳定发展符合两国的共同利益，中方希望双方增进战略互信，加强各领域对话与合作”。

2015年，时任英国首相的卡梅伦曾赞扬英中关系进入了“黄金时代”，但接下来的几年间，伦敦和北京的关系却明显恶化。

英国首相斯塔默呼吁中方释放香港民主人士黎智英。图为2021年黎智英出庭受审。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS



英国前殖民地香港发生历时数月的抗议活动后，北京在2020年开始实施国安法，引起英国方面的批评。伦敦认为，北京此举侵犯了香港民众的自由和权利，但北京则驳斥称，香港稳定遭到破坏之际，北京恢复了这一世界金融中心的和平和繁荣。

拉米出访前夕，英国首相斯塔默呼吁北京当局立即释放香港民主人士、富商黎智英。黎智英的律师团队在伦敦表示，他们希望拉米能够将黎智英案作为访华期间的“重要议题”。

除此之外，中国在新疆和西藏的人权记录，也一直是困扰中英关系的争执性议题。

（路透社）

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