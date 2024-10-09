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英国外交大臣拉米：应彻底改变英国与中国的关系

2024年10月9日

今年7月刚刚上任的英国工党领导的新内阁，正在同前一届政府的对华关系拉开距离。外交大臣拉米认为，有必要彻底改变英中关系。

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英国外交大臣拉米（后）同斯塔默首相
英国外交大臣拉米（后）同斯塔默首相图像来源: Stefan Rousseau/REUTERS

（德国之声中文网）路透社引述消息人士称，英国外交大臣拉米（David Lammy）将于下周访问中国。报道称，英国新工党政府寻求减少与中国的对抗性关系，并恢复贸易和投资谈判。

苏纳克领导的前保守党政府曾将中国称为"划时代的挑战"，在涉及中国问题时，采取了很多对立立场。

工党组建的内阁希望对此有所调整，特别是在投资领域。但是，英国不太可能在诸如中国公司参与提供关键基础设施、人权以及恢复中国国际电视台（CGTN）在英国的落地许可等问题上做出让步。

两位不具名的消息人士向路透社透露，拉米将在北京与中国官员以及在上海与英国公司代表会面。他还誓言"要彻底改变英国与中国的关系"。

英国新上任的首相斯塔默在8月的一次电话通话中对中国国家主席习近平表示，英中两国必须能够坦率地谈论分歧，同时寻求更紧密的经济联系，以及在全球问题上进行合作。

路透社还称，英国财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也在考虑近期访问中国。

中国是英国第六大贸易伙伴，英国官方数据显示，中英贸易占英国对外贸易总额的5%。

报道同时指出，英中之间有关香港间谍指控以及中国在伦敦设立新大使馆的计划等问题尚有待解决，这些障碍可能会减缓恢复谈判和推动新的投资计划。

（路透社等）

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