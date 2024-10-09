英国外交大臣拉米：应彻底改变英国与中国的关系

今年7月刚刚上任的英国工党领导的新内阁，正在同前一届政府的对华关系拉开距离。外交大臣拉米认为，有必要彻底改变英中关系。

（德国之声中文网）路透社引述消息人士称，英国外交大臣拉米（David Lammy）将于下周访问中国。报道称，英国新工党政府寻求减少与中国的对抗性关系，并恢复贸易和投资谈判。

苏纳克领导的前保守党政府曾将中国称为"划时代的挑战"，在涉及中国问题时，采取了很多对立立场。

工党组建的内阁希望对此有所调整，特别是在投资领域。但是，英国不太可能在诸如中国公司参与提供关键基础设施、人权以及恢复中国国际电视台（CGTN）在英国的落地许可等问题上做出让步。

两位不具名的消息人士向路透社透露，拉米将在北京与中国官员以及在上海与英国公司代表会面。他还誓言"要彻底改变英国与中国的关系"。

英国新上任的首相斯塔默在8月的一次电话通话中对中国国家主席习近平表示，英中两国必须能够坦率地谈论分歧，同时寻求更紧密的经济联系，以及在全球问题上进行合作。

路透社还称，英国财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也在考虑近期访问中国。

中国是英国第六大贸易伙伴，英国官方数据显示，中英贸易占英国对外贸易总额的5%。

报道同时指出，英中之间有关香港、间谍指控以及中国在伦敦设立新大使馆的计划等问题尚有待解决，这些障碍可能会减缓恢复谈判和推动新的投资计划。

（路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。