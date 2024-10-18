英国外交大臣寻求推动中英贸易

英国外交大臣拉米（David Lammy，林德伟）今年7月上任后首次访问中国，并于本周五与中国外长王毅、主管科技领域的中国副总理丁薛祥会面。启程访华前，拉米告诉记者，他预计将与中方讨论一些有分歧的话题。

（德国之声中文网）英国外交大臣拉米（林德伟）周五（10月18日）与中国外交部长王毅在北京会谈开始时表示，英中两国在气候、能源、科学技术、贸易投资、健康和发展等方面有着广泛的合作，双边互利合作的深度与广度让他深受鼓舞。不过，拉米同时也强调称，英国"始终把国家利益和国家安全放在首位"。

他说，北京和伦敦虽然有着截然不同的发展历史以及观点，但却应该能够找到务实的解决方案来应对复杂的挑战。

英国外交大臣拉米10月18日在北京与中国外长王毅会面 图像来源: Florence Lo/REUTERS

这是拉米今年7月上任后首次访问中国，他尤其强调在贸易和投资等领域英国与中国展开合作的空间。此前拉米曾说过，与中国的接触应本着务实的态度，对于英国和全球利益而言，它是必要的。

中国外交部长王毅在北京钓鱼台国宾馆会晤拉米时表示，"中英关系现在站在一个新的起点上。大国之间的竞争不应成为这个时代的主旋律。"他还补充说，北京认为英国工党对外关系的新模式是"积极的"，"在当前符合双边关系的需要"。

周五，拉米还会晤了主管科技领域的中国副总理丁薛祥。拉米此次访华行程为期两天，周六他将前往上海与英国商界领袖会面。英国政府数据显示，中国（不含香港）是英国的第六大贸易伙伴，占英国总贸易额的5%。目前，两国的贸易交往呈明显的下降趋势。直到今年第一季度末，两国的年贸易总额同比下降了21%。

拉米会晤主管科技领域的中国副总理丁薛祥 图像来源: Florence Lo/REUTERS

分歧话题

启程访华前，拉米告诉记者，他预计将与中方讨论一些有分歧的话题，如间谍指控、北京对俄罗斯在乌克兰问题上的支持、人权以及原英属殖民地香港问题。英国《卫报》周四报道称，英国现执政的工党正在脱离它当年自己推动的将对新疆维吾尔人的打压定义为"种族灭绝"的政策，现在，伦敦政府的说法是，"种族灭绝是只能由国际法庭做出的裁决"。

人权组织人权观察中国部副主任王松莲表示："英国外相林德伟上任时矢言将重振英国对国际法的承诺。访问中国这样一个经常设法颠覆、操弄或漠视国际法律框架的国家，无疑将考验他的志向。林德伟应以尊重人权为核心，为英中关系奠立坚实基础。 "

(法新社、人权观察等）

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