 英国外交大臣：孤立中国是背叛英国国家利益 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国外交大臣：孤立中国是背叛英国国家利益

英国外交大臣克莱弗利将在4月25日晚上发表讲话，阐述苏纳克政府对北京的外交政策。据其讲话摘要，克莱弗利认为孤立中国不符合英国国家利益，不应该宣布“新冷战”，同时他也会谈到中国扩军的问题，敦促中国对此保持透明。

英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 将于周二在伦敦发表演讲，阐述苏纳克政府对北京的外交政策

英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 将于周二在伦敦发表演讲，阐述苏纳克政府对北京的外交政策

（德国之声中文网）据路透社报道，英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 将敦促中国公开他所称和平时期最大规模军事建设背后的原因，并表示保密可能导致“悲惨性误判”。

随着伦敦出于国家安全考虑限制中国的投资并越来越担心北京日益增强的军事和经济自信，英国和中国的关系进入几十年来的最差时期。

周二（4月25日）晚，克莱弗利将在伦敦历史地标金融城市长官邸发表讲话，表示英国对寻求深化与印太地区盟友的合作持开放态度，并呼吁中国阐明其军事扩张意图。

根据其办公室发布的讲话摘要，克莱夫利将会谈到：“我敦促中国公开其扩军背后的原则和意图，因为透明度符合各方利益，保密只会增加悲剧性误判的风险。” 

在首相苏纳克上任后，英国重新调整其对华立场。法国、德国和西班牙的领导人在过去数月访问了中国并呼吁与这个世界第二大经济体接触，但美国和英国则采取更强硬的态度来应对他们认为来自北京的日益增长的对其利益和价值观的威胁。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）11月28日在伦敦发表就任以来首次的重要外交政策演说，直言英中关系的“黄金时代”已经结束

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）11月28日在伦敦发表就任以来首次的重要外交政策演说，直言英中关系的“黄金时代”已经结束

英国外交大臣克莱弗利认为，试图孤立中国是错误的，西方需要在气候变化、疫情预防、经济稳定和核扩散等领域和中国进行接触。

据法新社报道，克莱弗利将在演讲中表示，孤立中国不符合英国国家利益，不应该宣布“新冷战”。“对我来说，宣布一场新的冷战，并说我们的目标是孤立中国，这将是简单、容易的，但这将是错误的。因为这将是对我们国家利益的背叛，是对现代世界的故意误解。”

同时，克莱弗利也会表示，如果北京违反国际义务、侵犯人权，英国将保护其国家安全利益，并对北京进行公开谴责。克莱弗利也将在讲话中谴责中国在新疆地区对维吾尔人的迫害，指责中国建造“21世纪版的古拉格群岛”。

（路透社，法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

专访刘慧卿：“我认为英国的角色相当糟糕”

DW.COM

英外相批香港自由遭侵蝕 中使館：干涉內政

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）週四指控北京多方面、系統性侵蝕香港自由。中國駐英大使館反駁英方歪曲事實、干涉內政。非政府組織「人權觀察」12日亦指，香港人權每況愈下。

安全疑慮考量 英國限制政府部門安裝中國攝像機

英國政府週四發佈消息，要求政府各部門停止在敏感地區安裝跟中國有關的攝像機。政府表示，由於這些設備的能力與連接性越來越強，必須受到額外控制。

媒体: 调整对中政策 英国将把北京列为「威胁」

英国媒体报导称，英国政府将在近日把中国定为「威胁」，而部分报导称此举是为了终结英国内阁对如何应对中国所产生的疑惑。部分保守党议员对此举措表示支持。

相关内容

09.05.2019+++ An Australian Army soldier runs with a EF88 Austyer rifle during Exercise Chong Ju at the Puckapunyal Military Area on May 09, 2019 in Seymour, Australia. Exercise Chong Ju is an annual live fire training exercise and firepower demonstration at the Australian Army's Combined Arms Training Centre showcasing Army as a versatile, decisive force. (Photo by Scott Barbour/Getty Images)

澳大利亚实施防御调整 应对地区军事威胁 24.04.2023

澳大利亚政府的一份防御战略报告认为，该国在地区冲突中的防御能力不足，须进行显著的改革。其中包括，加强远程精准打击的战略威慑力。

Chinese State Councilor and Foreign Minister Qin Gang and Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo shake hands during the welcome ceremony prior to their bilateral meeting, in Manila, Philippines, April 22, 2023. Gerard Carreon/Pool via REUTERS

中菲承诺深化关系 马尼拉: 不只着眼于南海分歧 22.04.2023

中国和菲律宾在周六承诺共同努力，解决双方在南海的分歧，并深化双边关系。马尼拉称，两国关系不仅仅只包含南海分歧这一方面。目前，美菲正举行大规模联合军演，而美国与中国正在印太地区竞争战略优势。

TOPSHOT - Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum's airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

苏丹再爆军事冲突 欧盟、中国呼吁停火 16.04.2023

苏丹敌对势力之间为争夺控制权的战斗愈演愈烈。在军队和准军事部队之间的战斗中，至少有97名平民遭到杀害，365人受伤。各大国际组织出面呼吁停止冲突升级。

广告

媒体看中国

China | ERNIE Bot

德语媒体：中国聊天机器人面对审查无所适从

《新苏黎世报》分析了中国的审查、政府干预和政策的朝令夕改对于人工聊天机器人的研发，带来怎样巨大的挑战。此外，多家德语媒体关注中国驻法大使卢沙野的言论争议。