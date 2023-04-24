英国外交大臣：孤立中国是背叛英国国家利益

（德国之声中文网）据路透社报道，英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 将敦促中国公开他所称和平时期最大规模军事建设背后的原因，并表示保密可能导致“悲惨性误判”。

随着伦敦出于国家安全考虑限制中国的投资并越来越担心北京日益增强的军事和经济自信，英国和中国的关系进入几十年来的最差时期。

周二（4月25日）晚，克莱弗利将在伦敦历史地标金融城市长官邸发表讲话，表示英国对寻求深化与印太地区盟友的合作持开放态度，并呼吁中国阐明其军事扩张意图。

根据其办公室发布的讲话摘要，克莱夫利将会谈到：“我敦促中国公开其扩军背后的原则和意图，因为透明度符合各方利益，保密只会增加悲剧性误判的风险。”

在首相苏纳克上任后，英国重新调整其对华立场。法国、德国和西班牙的领导人在过去数月访问了中国并呼吁与这个世界第二大经济体接触，但美国和英国则采取更强硬的态度来应对他们认为来自北京的日益增长的对其利益和价值观的威胁。

英国外交大臣克莱弗利认为，试图孤立中国是错误的，西方需要在气候变化、疫情预防、经济稳定和核扩散等领域和中国进行接触。

据法新社报道，克莱弗利将在演讲中表示，孤立中国不符合英国国家利益，不应该宣布“新冷战”。“对我来说，宣布一场新的冷战，并说我们的目标是孤立中国，这将是简单、容易的，但这将是错误的。因为这将是对我们国家利益的背叛，是对现代世界的故意误解。”

同时，克莱弗利也会表示，如果北京违反国际义务、侵犯人权，英国将保护其国家安全利益，并对北京进行公开谴责。克莱弗利也将在讲话中谴责中国在新疆地区对维吾尔人的迫害，指责中国建造“21世纪版的古拉格群岛”。

（路透社，法新社）

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