 英国坚决不延长脱欧过渡期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2020

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时政风云

英国坚决不延长脱欧过渡期

英国政府明确表态不会延长脱欧过渡期，年底将彻底脱离欧洲单一市场和关税同盟。若双方无法在年底前就贸易协议达成一致，英国仍将面临“硬脱欧”风险。

Symbolbild Brexit Verhandlungen (picture-alliance/empics/S. Rousseau)

不拖延，坚决脱欧

（德国之声中文网） 英国内阁办公室部长戈夫（Michael Gove）周五在推特上发文称，他与欧委会副主席塞夫科维奇（Maros Sefcovic）举行了会谈，确认不会延长脱欧过渡期。"我正式确认英国不会延长过渡期，申请延长的时机也已经过去。2021年1月1日，我们将会重新取得控制权，恢复政治和经济独立。"

欧委会副主席塞夫科维奇表示，在视频会议中，戈夫针对是否延长过渡期做出"非常明确"的表态。塞夫科维奇认为相关辩论显然已经告终，但欧盟仍会继续"对于延长期限抱持开放态度"，他在会议中也多次强调这一立场。

固执的英国

根据英国与欧盟达成的脱欧协议，英国能选择在六月底前决定是否延长过渡期。此次会议是前欧盟和英国联合委员会的最后一次例行会议。根据脱欧协议的条款，英国能选择延长过渡期一年或两年至2021年或2022年的年底。

Maros Sefcovic Vizepräsident EU Kommission (Getty Images/AFP/A. Oikonomou)

欧委会副主席塞夫科维奇对于英国缺乏合作意愿表示失望

在英国确认不延长过渡期后，欧盟与英国达成双边关系协议迫在眉睫，年底前必须就贸易等问题取得共识。而双方一致认为，在迄今的四场谈判中几乎没有任何实质进展。

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经多年政争、国内分歧、两位首相辞职，2020年1月31日，大不列颠王国正式脱离欧盟。不过，它并非英国脱欧的结束，争取未来的斗争开始了。 (01.02.2020)

英国脱欧之后，将在3月展开与欧盟的自由贸易谈判。然而英国首相约翰逊的立场强硬，使得双方分歧又再度凸显出来。 (04.02.2020)

英国的退欧进程在继续。但是将付出何等代价还是未知数。尤其是对经济的不确定性。其后果将是导致投资下降。 (22.10.2019)

由于英国退欧，苏格兰的政治家们希望脱离英国宣布独立。爱丁堡地方议会多数支持举行第二次公投，希望继续作欧盟成员。 (09.02.2020)

还是要"硬脱欧"？

欧盟原本希望英国延长过渡期，为双方的谈判争取更多时间，尤其是要起草规范未来经济关系的贸易协定，但英国并不赞成。若在过渡期内无法达成协议，在关税和其它贸易壁垒等经济问题上，英国仍将"硬脱欧"。英国在今年一月底脱离欧盟，但在过渡期内仍继续留在欧盟单一市场和关税同盟内。

英国政府的强硬态度在英国国内招致批评。苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）和威尔士首席部长德拉克福德（Mark Drakeford）表示，在新冠病毒大流行期间不延长过渡期是"极度鲁莽"的做法。

为了避免双边谈判陷入僵局，欧盟高层与英国首相约翰逊计划周一举行视频会议。欧委会主席冯德莱恩、欧洲议会主席萨索利（David Sassoli）和欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）都将与会。
 

张筠青/任琛（法新社、德新社、路透社）

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