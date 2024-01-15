英国国防大臣：将派遣两万官兵参加北约大规模军演

（德国之声中文网）沙普斯（Grant Shapps）表示，此次军演是英国过去四十年来所参与的最大规模的一次北约军演。他说，鉴于俄罗斯总统普京侵略乌克兰所造成的威胁，北约军演是为了提供"生死攸关的安全保障"。

英国将派遣皇家空军、皇家海军以及陆军官兵参加此次名为"坚定捍卫者"的演习。届时将有来自北约31个成员国以及候选成员国瑞典的官兵参加演习。

沙普斯在伦敦发表的演说中强调，今天的北约拥有前所未有的规模，但也蒙受着前所未有的威胁，"基于规则的国际秩序正在受到不断增大的威胁。有鉴于此，英国将向北约提供英国的陆海空全部军力。"

他说："2024年，我决心做得更多，这也是为什么我今天要宣布派遣两万官兵参加北约冷战以来最大规模军事部署的原因。"

英国派遣的军事力量中包括战斗机、侦察机、现代化军舰、潜艇以及特种部队等等。伦敦将派遣一个航母打击群（Carrier Strike Group）参加在北大西洋、挪威海和波罗的海举行的演习，该打击群由航母、F-35B战斗机和直升机组成。与此同时，从下月到6月，约16000名配备坦克、装甲车、火炮以及降落伞的士兵将被部署到东欧各地。



这也是沙普斯去年六月被提名出任国防部长后，迄今为止发表的最重要的一次演说。沙普斯强调，冷战后的"和平红利"已经被消耗殆尽，西方盟友现在不得不应对中国、伊朗、朝鲜以及俄罗斯等敌对国家。他说，北约对手相互间的关系比以往任何时候都更紧密，而西方盟友则面临抉择："我们的对手正在重新打造壁垒，旧的敌对思想正在复苏，战线被重新划分，坦克已经开进了乌克兰，世界秩序的基础正在发生动摇。"

沙普斯也在演讲中提到了上周美英联合打击受伊朗支持的胡塞武装的行动。过去一段时间以来，也门的胡塞武装不断对来往于红海的国际商船发动袭击，以表达对以军发起加沙军事行动的抗议。

面对记者有关英国是否会再度对胡塞武装发动攻击的提问，沙普斯表示："我无法预见未来，但我们绝不会容忍封锁重要海上通道的行为。"

（法新社）

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