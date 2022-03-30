 英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储 | 所有节目 | DW | 10.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储

伊丽莎白女王之子查尔斯9月10日在圣詹姆士宫被正式宣布为新的英国君主，虽然他在母亲逝世后自动成为国王，但今天他在王位继承理事会见证下正式宣誓了「承担义务和责任」，新国王作为国家元首的名称为：查尔斯三世。

  • 就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」

    查尔斯感念逝世的母亲

    就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」

  • 英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。

    英国政界齐聚一堂

    英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。

  • 查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。

    卡米拉王后和威廉威尔士亲王

    查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。

  • 仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件加上他们的签名。

    国王签署宣誓

    仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件上加上他们的签名。

  • 众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。

    众人等待历史性时刻

    众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。

  • 新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。

    鸣礼炮致敬新国王

    新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。

  • Großbritanien I Charles III. wird feierlich zum König proklamiert

    宣读公告 乐手奏乐

    在圣詹姆斯宫举行的登基会议后，嘉德纹章官David Vines White于当地时间上午11点宣读公告，国家骑兵乐队的小号手在一旁奏乐。

  • Großbritanien I Charles III. wird feierlich zum König proklamiert

    「为国王陛下欢呼三声」

    按照传统，接着在中午于伦敦皇家交易所的台阶上宣读第二份即位宣言。仪式和先前相似，小号手以乐声向新国王致敬，接着由皇家乐队演奏国歌。最后，伦敦金融城市长（Lord Mayor of London）请大家「为国王陛下欢呼三声」。


  • 就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」

    查尔斯感念逝世的母亲

    就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」

  • 英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。

    英国政界齐聚一堂

    英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。

  • 查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。

    卡米拉王后和威廉威尔士亲王

    查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。

  • 仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件加上他们的签名。

    国王签署宣誓

    仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件上加上他们的签名。

  • 众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。

    众人等待历史性时刻

    众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。

  • 新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。

    鸣礼炮致敬新国王

    新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。

  • Großbritanien I Charles III. wird feierlich zum König proklamiert

    宣读公告 乐手奏乐

    在圣詹姆斯宫举行的登基会议后，嘉德纹章官David Vines White于当地时间上午11点宣读公告，国家骑兵乐队的小号手在一旁奏乐。

  • Großbritanien I Charles III. wird feierlich zum König proklamiert

    「为国王陛下欢呼三声」

    按照传统，接着在中午于伦敦皇家交易所的台阶上宣读第二份即位宣言。仪式和先前相似，小号手以乐声向新国王致敬，接着由皇家乐队演奏国歌。最后，伦敦金融城市长（Lord Mayor of London）请大家「为国王陛下欢呼三声」。


多媒体中心更多内容

与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会

与菲利普亲王的最后道别：英国女王出席追思会 30.03.2022

Königin Elisabeth II. und Philip bei der Trauung 1947 (Imago/ZUMA/Keystone)

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 09.04.2021

相关文章

King Charles III during the Accession Council at St James's Palace, London, Saturday, Sept. 10, 2022, where he is formally proclaimed monarch. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

查尔斯三世正式成为英国君主 10.09.2022

查尔斯三世在圣詹姆士宫举行的历史性仪式 —— 王位继承理事会首次进行电视转播，与此同时，伊丽莎白女王也将前往她最后的安息之地。

Platinum Jubilee. File photo dated 17/10/19 of Queen Elizabeth II. The nation's faith leaders have voiced their support for beacons which will be lit in tribute to the Queen's Platinum Jubilee. Issue date: Friday February 4, 2022. The Archbishop of Canterbury Justin Welby said the fires, which will light up the night sky across the UK and Commonwealth on June 2, will see people joining together in celebration and remind everyone of our common bond under the Crown. See PA story ROYAL Jubilee Beacons. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:65085171

享年96岁：英国女王伊丽莎白二世去世 08.09.2022

一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。

FILE - Britain's Queen Elizabeth II waits in the Drawing Room before receiving Liz Truss for an audience at Balmoral, in Scotland, Tuesday, Sept. 6, 2022, where Truss was invited to become Prime Minister and form a new government. Buckingham Palace says Queen Elizabeth II is under medical supervision as doctors are â€œconcerned for Her Majestyâ€™s health.â€ The announcement comes a day after the 96-year-old monarch canceled a meeting of her Privy Council and was told to rest.(Jane Barlow/Pool Photo via AP, File)

英国白金汉宫：女王的健康状况令人担忧 08.09.2022

英国白金汉宫方面称，英国女王伊丽莎白二世的健康状况令人担忧。查尔斯王子和威廉王子迅速赶往苏格兰。两天前，英国女王在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡任命了新首相特拉斯。

Britain's King Charles III and Britain's Camilla, Queen Consort greet the crowd upon their arrival Buckingham Palace in London, on September 9, 2022, a day after Queen Elizabeth II died at the age of 96. - Queen Elizabeth II, the longest-serving monarch in British history and an icon instantly recognisable to billions of people around the world, died at her Scottish Highland retreat on September 8. (Photo by Daniel LEAL / AFP) (Photo by DANIEL LEAL/AFP via Getty Images)

慈善、八卦与丑闻：查尔斯三世的人生轨迹 10.09.2022

作为史上等待时间最长的储君，查尔斯王子在媒体留下的记录，除了慈善之外，还有八卦与丑闻；作为登基年龄最大的新国王，他是否能管住自己的“黑蜘蛛”？