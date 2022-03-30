英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储

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伊丽莎白女王之子查尔斯9月10日在圣詹姆士宫被正式宣布为新的英国君主，虽然他在母亲逝世后自动成为国王，但今天他在王位继承理事会见证下正式宣誓了「承担义务和责任」，新国王作为国家元首的名称为：查尔斯三世。
就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」
英国工党领袖斯塔摩（Keir Starmer）、前首相布莱尔（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）、约翰逊、卡梅伦、梅伊和梅杰（John Major）等人皆出席了在伦敦圣詹姆士宫的王位继承理事会仪式。
查尔斯的长子威廉和查尔斯的妻子卡米拉也出席王位继承理事会，卡米拉如今的头衔为王后（Queen Consort），威廉则获封威尔士亲王（Prince of Wales）。
仪式尾声，新国王在英国枢密院面前签署他刚刚宣布的誓言。见证人威廉和卡米拉等人在文件上加上他们的签名。
众人聚集圣詹姆士宫外，等待着新国王查尔斯三世正式即位的历史性时刻。
新任英国国王查尔斯三世即位，炮兵在泰晤士河畔鸣放礼炮，向新国王致敬。
在圣詹姆斯宫举行的登基会议后，嘉德纹章官David Vines White于当地时间上午11点宣读公告，国家骑兵乐队的小号手在一旁奏乐。
按照传统，接着在中午于伦敦皇家交易所的台阶上宣读第二份即位宣言。仪式和先前相似，小号手以乐声向新国王致敬，接着由皇家乐队演奏国歌。最后，伦敦金融城市长（Lord Mayor of London）请大家「为国王陛下欢呼三声」。
查尔斯三世在圣詹姆士宫举行的历史性仪式 —— 王位继承理事会首次进行电视转播，与此同时，伊丽莎白女王也将前往她最后的安息之地。
一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。
英国白金汉宫方面称，英国女王伊丽莎白二世的健康状况令人担忧。查尔斯王子和威廉王子迅速赶往苏格兰。两天前，英国女王在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡任命了新首相特拉斯。
作为史上等待时间最长的储君，查尔斯王子在媒体留下的记录，除了慈善之外，还有八卦与丑闻；作为登基年龄最大的新国王，他是否能管住自己的“黑蜘蛛”？
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