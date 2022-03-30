英国国王查尔斯三世就任 长子威廉晋为王储

查尔斯感念逝世的母亲

就任仪式上，查尔斯发表对其逝去母亲的感言：「母亲的治理在时长、奉献方面而言是无与伦比的，即使在我们悲伤的时候，也要为这种尽心尽力的一生致上谢意。我深深地意识到这一深厚的无形遗产，以及现在传给我的重大义务和责任。」