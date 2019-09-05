英国国会“关门” 强制休会期启动

约翰逊首相指令的国会强制休会期定于本周一（9月9日）晚启动。政府一名发言人在伦敦通报说，在今天的会议结束后，国会将延期办公。
（德国之声中文网）根据政府发言人的这一表态，即使约翰逊首相在申请周一举行的有关提前大选的表决中失利，近5周的国会强制休假期也将从今天开始。
上月底，约翰逊首相作出决定，将传统的9月份国会假期延长至10月14日，从而在计划于10月31日实施的英国退出欧盟之前让议会强制休会近5星期。这一决定在全国各地引发抗议。批评者们指控这位保守党政府首脑意图架空国会，从而淘空民主制。
约翰逊意欲带领英国无论如何都在10月31日离开欧盟，--即使没有与布鲁塞尔的协议。然而， 多数议员反对无序退盟。
尽管距强制休会时间短暂，上周，议员们仍成功通过一项禁止无协议退盟议案。该法责成政府首相，如果在10月19日前未能与欧盟达成协议，则必须向布鲁塞尔申请延期脱欧。一般认为，女王伊丽莎白二世周一将签字批准该法生效。
约翰逊首相将再度安排下院周一晚间表决提前大选法案。他希望由此获得多数，从而能贯彻他的脱欧路线。在上周三的第一次表决中，约翰逊失利。鉴于在野党阵营有意抵制新选举，因此预期他此次也无望获得所需的三分之二多数。
一名前政府顾问周一表示，根据一项私营民意机构的问卷调查结果，若现在大选，约翰逊首相得到的议席还不及前任梅。
在2017年举行的上届国会选举中，梅首相获得总共650个议席中的318席，从而迫使她延揽一个北爱尔兰小党入阁。上周，在一名议员退出、保守党决定开除21名在退盟问题上的本党"反水"议员党籍后，约翰逊失去在国会中的多数。
上周六宣布辞职的就业及养老金事务大臣拉德（Amber Rudd）的顾问斯坦（Jason Stein）对天空新闻电视台表示，根据为唐宁街10号进行的这一私人选情调查结果，目前，约翰逊阵营粗略计算可获295至300个议席。他指出，"唐宁街10号自己私下里将告诉你新选举会十分艰难；他们不会期待迎来一个诗情画意般的世界。"
斯坦说，民调显示，保守党失去了苏格兰、伦敦和英国西南部的议席。
凝炼/乐然（法新社、路透社）
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