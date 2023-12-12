英国商会: 中国经济放缓导致投资意愿低迷 关键看明年

（德国之声中文网）中国英国商会商会今年10月和11月对会员的调查显示，60%的公司认为过去一年来在中国开展业务变得更加困难，其中78%的公司将其归咎于经济原因。超过一半的受访公司表示，地缘政治也加大了在中国开展业务的难度， 43% 的公司表示正面临获得许可证等监管问题。

中国英国商会主席朱利安·费舍尔（Julian Fisher）周二在接受彭博电视台采访时表示，"对于企业来说，去年的运营存在不确定性。 现在是收入存在不确定性，"

原地踏步

中国英国商会在调查报告中写道："在华的（英国）公司实际上在原地踏步，许多公司推迟了有关投资和进入（中国）市场的关键决策。"

在10月和11月接受调查的约 300 家公司中，55%表示明年将削减或维持相同水平的中国业务投资，只有35%表示将增加投资。这与去年61%的受调查企业表示将削减或维持相同水平的中国业务投资相比略有改善，但仍比2018年调查开始以来的历年都要糟糕。

自去年年底中国放弃严格的新冠限制政策以来，流入中国的外国直接投资大幅放缓，导致中国在今年第三季度首次出现外国直接投资季度赤字，突显出外国公司因地缘政治紧张局势和其他地方利率上升而将资金撤出中国的趋势。

企业降低中国业务的重要性

中国英国商会在调查报告中写道，虽然"英国企业的乐观情绪正在缓慢回归"，但企业降低中国对其全球业务重要性的趋势"似乎正在趋于稳定"。

不到一半的受访企业将中国列为"中优先级"或"低优先级"，只有 40% 的企业将其列为"高优先级"。 而在2021年至2022年，有59%的受访企业将中国视为"高度优先事项"。

明年是"关键的一年"

中国英国商会本周二还表示，在华英国企业将 2024 年视为北京解决对其经济和投资环境萎靡不振日益增长的担忧的"关键一年"。英国商会主席朱利安·费舍尔表示，明年"将是关键的一年"，"这不仅仅是说什么的问题； 最终2024 年需要有行动，否则经济可能会出现严重问题。"

英国《金融时报》指出，中国经济复苏乏力，市场吸引力下降以及北京方面对外国企业的态度日益强硬令在华外国企业遭受了双重打击。中国加强了对数据的控制，并打击对外国投资者至关重要的活动，例如尽职调​​查。

一些英国企业和个人受到了特定政策的打击，例如对在线辅导的打击减少了英语教师工作的机会。外国投资的减少也使专业服务等行业的英国企业处境更加困难，这些行业是今年员工人数下降幅度较大的行业之一。

朱利安·费舍尔表示，虽然没有官方数据，但他听说在华英国侨民人数已从新冠疫情爆发前的 35,000 人减少到 16,000 人。 许多公司用国内员工取代了各级别的外籍管理人员。

上个月中国国家主席习近平和美国总统拜登在旧金山会晤并承诺为外国人在中国开展业务提供便利。从12月1日，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。英国不在此之列。

中国去年是英国的第四大贸易伙伴。英国国家统计局的数据显示，去年英国和中国之间的贸易额达到 1110 亿英镑（1400 亿美元）。

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