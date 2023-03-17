英国和新西兰先后对TikTok下禁令

（德国之声中文网）本周五（3月17日）新西兰议会服务局（Parliamentary Service）通知国会议员，出于网络安全忧虑，新西兰从3月31日开始将全面禁止在议会网络设备上使用抖音的海外版TikTok。

新西兰议会服务部主管冈萨雷斯·蒙特罗(Rafael Gonzalez-Montero)说，这些风险“在目前新西兰的议会环境中是不可接受的”。

他补充说：“这一决定是根据我们自己的专家的分析，并在与政府和他国同仁讨论后做出的。”

此前一天，英国宣布禁止在“政府设备”上使用TikTok。据《纽约时报》报道，英国内阁大臣道登（Oliver James Dowden）说，社交媒体应用程序收集和存储“大量用户数据，包括政府设备上的联系人、用户内容和地理位置数据，这些数据可能是敏感的”，但TikTok引起的怀疑比大多数同类产品要多，因为其所有者是中国公司字节跳动。

《纽约时报》指出，英国的行动反映了西方各国政府的担忧，他们担心TikTok可能会将政治人物和高级官员使用的设备中的敏感数据分享给中国政府。

日前美国众院外委会通过草案禁用TikTok，国会议员也提案禁止TikTok等可能对美构成国安威胁的外国科技产品。TikTok在周三（3月15日）证实拜登政府要求其与中国母公司字节跳动分家，否则将面临美国禁令。

欧盟委员会出于网络安全的考虑，也要求工作人员到3月中旬全部卸载这款应用。采取同样措施的还有加拿大政府和丹麦议会。

捷克网络和信息安全部门（Nukib）本周也将TikTok列为国安“威胁”。

印度在与中国发生了边境冲突之后，也禁止TikTok在印度国内使用。

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