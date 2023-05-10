英国呼吁取消香港国安法 港府强烈反驳

英国外相祁湛明(James Cleverly) 向国会提交新一份《香港半年报告书》，指北京仍然不遵守《中英联合声明》，呼吁北京和香港废除香港国安法。对此，香港政府强烈反驳，敦促英国停止干涉“纯属中国内政”的香港事务。
（德国之声中文网）英国外交部5月25日向国会提交有关2022年7月1日至12月31日《中英联合声明》在港执行情况的《香港半年报告书》，指北京仍然不遵守《中英联合声明》以及香港的公民和政治权利、高度自治权遭持续侵蚀，呼吁北京和香港废除香港国安法。报告指出，香港的法治受到侵蚀，包括将 "曾经属于司法部门的权力 "移交给香港的亲中领导人，港府5月10日修订的《法律执业者条例》要求不具本地全面执业资格的海外律师必须事先申请并获特首批准，才有资格参与国家安全相关案件，以及那些面临国安指控的人士无法在法庭上挑战政府决定等等。报告亦提到，英方密切关注港府的政制及司法制度修订，包括区议会的选举改革，大幅减少直选议席。
英国外相祁湛明(James Cleverly) 在报告前言中写道，他在2月份的联合国听证会上谈到香港当局如何利用国安法来镇压反对派人士。其中许多人被关进监狱或被迫流亡。祁湛明呼吁北京落实联合国人权理事会去年7月在一份独立报告中提出的建议，包括取消北京2020年开始在香港实施的国安法。
祁湛明写道："我们与伙伴们一起，谴责对（香港）的公民和政治权利的不断侵蚀。"他特别提到了壹传媒创办人黎智英被香港政府起诉违反香港国安法的案子，指责香港行政当局 "故意针对著名的民主人士、记者和政治家，试图让他们沉默以及丧失信誉"。祁湛明补充说："被关押的的有英国双重国籍的黎智英就是这样一个人物。"现年75岁的黎智英创办了支持民主的《苹果日报》。该报在2021年被警方搜查并关闭。
祁湛明表示，他已于本月向中国副主席韩正提及了黎智英的案子。报告没有提到祁湛明是当面或是经其他途径与韩正接触的。五月初，韩正代表中国出席了英国国王查尔斯三世加冕大典。
香港特区政府5月25日发表新闻公报，对英国的《香港半年报告书》表示强烈不满和坚决反对。公告写道：香港特别行政区（特区）政府今日（五月二十五日）强烈反驳英国发表的所谓「香港半年报告：二○二二年七月至十二月」（报告）中对「一国两制」成功实践下的香港的恶意诋毁和政治攻击，并表示强烈不满和坚决反对。香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，特区政府再次强烈敦促英国遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。"
该公告称，特区政府发言人强调，经完善的选举制度为全面落实"爱国者治港"原则提供了法律保障，确保政权掌握在爱国者手中是世界通行的政治原则，没有一个国家或地区的人民会容许政权落入不爱国甚或出卖自己国家的人手中；国家安全属于中央事权，每个国家都有责任和权利维护其国家安全，而英国亦有大量国家安全法例。特区政府坚决反对英国通过所谓报告一再恶意诋毁《香港国安法》，肆意干预香港依法施政、破坏香港法治，并强烈不满他们对《香港国安法》实施让广大香港市民生活和经济活动回复正常、营商环境恢复的实况置若罔闻。
公告还提到，特区政府发言人重申，"香港居民享有受到《基本法》、《香港人权法案条例》及其他相关法律保障的权利和自由"，"然而，有关权利和自由并非绝对，行使有关权利时，会受法律和为达致合理目的而必须作出的规定所限制，例如保障国家安全或公共秩序。"
自北京实施港区国家安全法以来，伦敦和北京方面之间的关系一直很紧张。今年5月9日，英国商业及贸易部国务大臣庄敦文(Dominic Johnson)访港，这是自2018年以及2020年《港区国安法》生效以来英国国务大臣首次来港。
（综合报道）
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李家超日前向北京提请解释《香港国安法》，盼能阻止海外资深律师欧文代表黎智英出庭，而原定于12月1日的案件遭延期审理，因须等待中央释法结果出炉。美媒报导，若北京干预此事，将是中央第6次介入香港司法。