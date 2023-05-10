英国呼吁取消香港国安法 港府强烈反驳

（德国之声中文网）英国外交部5月25日向国会提交有关2022年7月1日至12月31日《中英联合声明》在港执行情况的《香港半年报告书》，指北京仍然不遵守《中英联合声明》以及香港的公民和政治权利、高度自治权遭持续侵蚀，呼吁北京和香港废除香港国安法。报告指出，香港的法治受到侵蚀，包括将 "曾经属于司法部门的权力 "移交给香港的亲中领导人，港府5月10日修订的《法律执业者条例》要求不具本地全面执业资格的海外律师必须事先申请并获特首批准，才有资格参与国家安全相关案件，以及那些面临国安指控的人士无法在法庭上挑战政府决定等等。报告亦提到，英方密切关注港府的政制及司法制度修订，包括区议会的选举改革，大幅减少直选议席。

英国外相祁湛明(James Cleverly) 在报告前言中写道，他在2月份的联合国听证会上谈到香港当局如何利用国安法来镇压反对派人士。其中许多人被关进监狱或被迫流亡。祁湛明呼吁北京落实联合国人权理事会去年7月在一份独立报告中提出的建议，包括取消北京2020年开始在香港实施的国安法。

祁湛明向韩正提及黎智英案

祁湛明写道："我们与伙伴们一起，谴责对（香港）的公民和政治权利的不断侵蚀。"他特别提到了壹传媒创办人黎智英被香港政府起诉违反香港国安法的案子，指责香港行政当局 "故意针对著名的民主人士、记者和政治家，试图让他们沉默以及丧失信誉"。祁湛明补充说："被关押的的有英国双重国籍的黎智英就是这样一个人物。"现年75岁的黎智英创办了支持民主的《苹果日报》。该报在2021年被警方搜查并关闭。

祁湛明表示，他已于本月向中国副主席韩正提及了黎智英的案子。报告没有提到祁湛明是当面或是经其他途径与韩正接触的。五月初，韩正代表中国出席了英国国王查尔斯三世加冕大典。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



港府强烈反驳英国的《香港半年报告书》

香港特区政府5月25日发表新闻公报，对英国的《香港半年报告书》表示强烈不满和坚决反对。公告写道：香港特别行政区（特区）政府今日（五月二十五日）强烈反驳英国发表的所谓「香港半年报告：二○二二年七月至十二月」（报告）中对「一国两制」成功实践下的香港的恶意诋毁和政治攻击，并表示强烈不满和坚决反对。香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，特区政府再次强烈敦促英国遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。"

该公告称，特区政府发言人强调，经完善的选举制度为全面落实"爱国者治港"原则提供了法律保障，确保政权掌握在爱国者手中是世界通行的政治原则，没有一个国家或地区的人民会容许政权落入不爱国甚或出卖自己国家的人手中；国家安全属于中央事权，每个国家都有责任和权利维护其国家安全，而英国亦有大量国家安全法例。特区政府坚决反对英国通过所谓报告一再恶意诋毁《香港国安法》，肆意干预香港依法施政、破坏香港法治，并强烈不满他们对《香港国安法》实施让广大香港市民生活和经济活动回复正常、营商环境恢复的实况置若罔闻。

公告还提到，特区政府发言人重申，"香港居民享有受到《基本法》、《香港人权法案条例》及其他相关法律保障的权利和自由"，"然而，有关权利和自由并非绝对，行使有关权利时，会受法律和为达致合理目的而必须作出的规定所限制，例如保障国家安全或公共秩序。"

自北京实施港区国家安全法以来，伦敦和北京方面之间的关系一直很紧张。今年5月9日，英国商业及贸易部国务大臣庄敦文(Dominic Johnson)访港，这是自2018年以及2020年《港区国安法》生效以来英国国务大臣首次来港。

（综合报道）

© 2023年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。