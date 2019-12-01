英国周四大选 脱欧是选战热点

(德国之声中文网）以约翰逊为首的保守党的竞选口号是"完成脱欧！"如果约翰逊获得议会多数，他计划在圣诞节前就让议会批准脱欧协议，新年伊始则开始自由贸易协定的谈判。
以工党主席科尔宾为首的反对派则主张再度推迟脱欧时间：先同欧盟就一项新的脱欧协定举行谈判。同约翰逊的脱欧协定相比，工党的脱欧方案将使英国完成脱欧之后，仍同欧盟保持紧密关系。接下来再举行全民公投，让选民在新的脱欧协议和留在欧盟之间做出选择。
伦敦经济学院的政治经济学家贝格（Iain Begg）对法新社表示："就目前局势而言，约翰逊似乎可以赢得议会的多数派地位。另一种可能性则是组建一个由工党 、亲欧派自由民主党以及苏格兰民族党（SNP）组成的彩虹执政联盟。"而后者则会推动就脱欧问题的第二次全民公投。
由于英国选举制度的特殊性，令预测投票结果难度很大：各选区内，候选人凭借一票优势就可直接当选议员。这种规定对自由民主党等较小的党派显然非常不利。目前的民调显示，自由民主党在英国全境只有13%的支持率，而工党和保守党的支持率则分别为33%和43%。
伦敦近郊小镇阿克斯桥的选情最为引人注目。工党伊朗裔候选人米拉尼（Ali Milani）对同处一个选区的英国首相约翰逊构成了挑战。一旦米拉尼当选，约翰逊将失去议员资格。
十一月底进行的选前最后一次针对选区情况展开的民调中，保守党有望获得55%的支持率，即359个议席，而自由民主党将只能获得13个议席，也就是2%的席位。
英国大多数选区的选情现在就已经非常明朗，因此，工党和保守派竞选角逐的主战场将集中在英格兰中北部的前工业区。当地选民的大多数虽然在公投中支持英国脱欧，但在议会选举中，他们却是工党的铁杆选民。
为了争取上述选民的支持，以科尔宾为首的工党这次推出了非常左倾的竞选纲领，内容包括加大投资力度以及对基本设施实施国有化等等。与此同时，科尔宾还提出警告称，约翰逊的脱欧计划等同于在英国本土和北爱尔兰之间设置边界，而约翰逊一旦当选，他还将对国家出资的医保系统NHS实行私有化改革。
以科尔宾为首的工党提出了扩大投资增加就业的竞选纲领。
约翰逊的竞选纲领中也同样提出了终止迄今为止的紧缩政策、扩大投资的主张，他还表示将限制移民数量。约翰逊警告说，如果科尔宾借助苏格兰民族党的支持当选首相，他将会发起苏格兰独立问题的第二次公投。此外，约翰逊还指责科尔宾在脱欧问题上态度模棱两可，既不支持也不反对。
由于亲欧派政党中利益冲突严重，科尔宾的处境异常艰难。但与此同时，由于法拉奇的脱欧党民意日下，约翰逊的脱欧阵营情况同样不容乐观。
脱欧党的支持率已从六月的25%跌至目前的3%。但伦敦经济学院的贝格认为，法拉奇已经达到了他的目的："保守党已经取而代之，继承了脱欧党的反欧盟的立场。"
贝格认为，约翰逊还拥有另外一个优势，"无论是选民，还是政治家们，都已经对脱欧议题感到厌倦，很多人都希望尽快结束这个话题，怎么结束并不重要。"
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2016年6月24日：“英国人民的意愿”
经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2016年7月：“脱欧就是脱欧”
同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2017年3月：“我们已经开始想念你”
特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2017年6月：谈判正式启动
英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰
从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2017年12月：进入第二阶段
欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2018年7月：两名大臣辞职
7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2018年9月：英国别挑三拣四
特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2018年：布鲁塞尔的突破
11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2018年12月：梅挺过不信任投票
面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2019年1月：下议院否决脱欧协议
1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2019年3月：脱欧协议再次被否决
接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2019年3月：第二次惨败后的延长赛
欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2019年3月：脱欧协议第三次遭否决
3月29日原本是英国原定脱离欧盟的时间，而在这一天，英国议会下院第三次投票否决了梅首相的脱欧协议。此前，特蕾莎·梅曾表示为了要让与布鲁塞尔谈成的脱欧协议草案通过，愿意在通过后辞职。然而努力没有生效。在这次失败后，梅首相开始接近工党领袖科尔宾，希望寻求共识，这激怒了保守党内的强硬派。
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结局仍然未定的脱欧“神剧”
2019年4月：最晚万圣节
欧盟与英国4月11日达成一致，将脱欧的最后期限延长至10月31日（也就是万圣节）。此延后将可让英国有更多时间与弹性去表决通过脱欧协议草案细节。如果脱欧协议得到通过，那么脱欧日期也可能更早。如果该协议在5月22日前还未通过，那么英国要参加欧洲议会选举。
作者: Alexander Pearson