英国周四大选 脱欧是选战热点

(德国之声中文网）以约翰逊为首的保守党的竞选口号是"完成脱欧！"如果约翰逊获得议会多数，他计划在圣诞节前就让议会批准脱欧协议，新年伊始则开始自由贸易协定的谈判。

以工党主席科尔宾为首的反对派则主张再度推迟脱欧时间：先同欧盟就一项新的脱欧协定举行谈判。同约翰逊的脱欧协定相比，工党的脱欧方案将使英国完成脱欧之后，仍同欧盟保持紧密关系。接下来再举行全民公投，让选民在新的脱欧协议和留在欧盟之间做出选择。

伦敦经济学院的政治经济学家贝格（Iain Begg）对法新社表示："就目前局势而言，约翰逊似乎可以赢得议会的多数派地位。另一种可能性则是组建一个由工党 、亲欧派自由民主党以及苏格兰民族党（SNP）组成的彩虹执政联盟。"而后者则会推动就脱欧问题的第二次全民公投。

由于英国选举制度的特殊性，令预测投票结果难度很大：各选区内，候选人凭借一票优势就可直接当选议员。这种规定对自由民主党等较小的党派显然非常不利。目前的民调显示，自由民主党在英国全境只有13%的支持率，而工党和保守党的支持率则分别为33%和43%。

伦敦近郊小镇阿克斯桥的选情最为引人注目。工党伊朗裔候选人米拉尼（Ali Milani）对同处一个选区的英国首相约翰逊构成了挑战。一旦米拉尼当选，约翰逊将失去议员资格。

十一月底进行的选前最后一次针对选区情况展开的民调中，保守党有望获得55%的支持率，即359个议席，而自由民主党将只能获得13个议席，也就是2%的席位。

英国大多数选区的选情现在就已经非常明朗，因此，工党和保守派竞选角逐的主战场将集中在英格兰中北部的前工业区。当地选民的大多数虽然在公投中支持英国脱欧，但在议会选举中，他们却是工党的铁杆选民。

为了争取上述选民的支持，以科尔宾为首的工党这次推出了非常左倾的竞选纲领，内容包括加大投资力度以及对基本设施实施国有化等等。与此同时，科尔宾还提出警告称，约翰逊的脱欧计划等同于在英国本土和北爱尔兰之间设置边界，而约翰逊一旦当选，他还将对国家出资的医保系统NHS实行私有化改革。

约翰逊的竞选纲领中也同样提出了终止迄今为止的紧缩政策、扩大投资的主张，他还表示将限制移民数量。约翰逊警告说，如果科尔宾借助苏格兰民族党的支持当选首相，他将会发起苏格兰独立问题的第二次公投。此外，约翰逊还指责科尔宾在脱欧问题上态度模棱两可，既不支持也不反对。

由于亲欧派政党中利益冲突严重，科尔宾的处境异常艰难。但与此同时，由于法拉奇的脱欧党民意日下，约翰逊的脱欧阵营情况同样不容乐观。

脱欧党的支持率已从六月的25%跌至目前的3%。但伦敦经济学院的贝格认为，法拉奇已经达到了他的目的："保守党已经取而代之，继承了脱欧党的反欧盟的立场。"

贝格认为，约翰逊还拥有另外一个优势，"无论是选民，还是政治家们，都已经对脱欧议题感到厌倦，很多人都希望尽快结束这个话题，怎么结束并不重要。"