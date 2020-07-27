英国吊销中国环球电视网广播执照

（德国之声中文网）英国通信管理局（Ofcom）周四宣布，吊销中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）在英国的广播许可。

中国环球电视网在英国以免费以及付费电视两种形式播放。该台尚未对此置评。

中国环球电视网此前曾遭到多次投诉，指该台播放强迫认罪画面，违反公平和准确的原则。英国监管机构因此着手对CGTN展开调查。CGTN被指播放英国领馆前雇员郑文杰以及英籍私家侦探韩飞龙（Peter Humphrey）的被迫认罪画面。当时CGTN未回复媒体的相关询问。

英国通信管理局调查后发现，持有该频道执照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于中国环球电视网的输出内容并没有编辑控制权，不符合英国发执照要求。

英国通信管理局指出，星华传媒公司曾提交将执照转让中国环球电视网的申请，但因缺乏重要文件遭到驳回。该局还指出，由于中国环球电视网最终是由中国共产党所控制，不具备持有执照的资格。

英国通信管理局表示，已经给与中国环球电视网多次改善的机会，但对方并未采取行动。“经过审慎衡量，考虑到所有事实以及广播方和观众的自由表达权利，我们决定撤销CGTN在英国的广播许可是合适的。”

值得一提的是，就在英国通信管理局宣布撤销中国环球电视网的播放执照不久后，中国外交部表示将对英国广播公司（BBC）涉嫌播出新冠疫情“假新闻”提出严正交涉，要求BBC及其驻京分部向中方公开道歉。声明指责BBC近期在涉及新冠疫情的新闻视频中“将疫情与政治挂钩，重新翻炒疫情‘隐瞒论’、‘源头论’、‘责任论‘，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门‘暴力执法、侵犯人权’新闻播出，这是典型的带有意识形态偏见的假新闻，影响恶劣。”

中国外交部还在声明中呼吁“摒弃意识形态偏见，停止蓄意抹黑攻击中国，遵守职业道德，开展客观、平衡、公正的涉华报道”。

张筠青/李鱼（美联社、路透社）

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