英国吊销中国环球电视网广播执照

英国通信管理局裁定吊销中国环球电视网在英国的广播执照。英国方面指出，由于该台最终是由中国共产党所控制，这不被英国广播法规允许。在英国宣布吊销CGTN执照同日，中国外交部批评英国广播公司播出“假新闻”并要求道歉。
（德国之声中文网）英国通信管理局（Ofcom）周四宣布，吊销中国环球电视网（CGTN，又称中国国际电视台）在英国的广播许可。
中国环球电视网在英国以免费以及付费电视两种形式播放。该台尚未对此置评。
中国环球电视网此前曾遭到多次投诉，指该台播放强迫认罪画面，违反公平和准确的原则。英国监管机构因此着手对CGTN展开调查。CGTN被指播放英国领馆前雇员郑文杰以及英籍私家侦探韩飞龙（Peter Humphrey）的被迫认罪画面。当时CGTN未回复媒体的相关询问。
英国通信管理局调查后发现，持有该频道执照的星华传媒公司（Star China Media Limited）对于中国环球电视网的输出内容并没有编辑控制权，不符合英国发执照要求。
英国通信管理局指出，星华传媒公司曾提交将执照转让中国环球电视网的申请，但因缺乏重要文件遭到驳回。该局还指出，由于中国环球电视网最终是由中国共产党所控制，不具备持有执照的资格。
英国通信管理局表示，已经给与中国环球电视网多次改善的机会，但对方并未采取行动。“经过审慎衡量，考虑到所有事实以及广播方和观众的自由表达权利，我们决定撤销CGTN在英国的广播许可是合适的。”
值得一提的是，就在英国通信管理局宣布撤销中国环球电视网的播放执照不久后，中国外交部表示将对英国广播公司（BBC）涉嫌播出新冠疫情“假新闻”提出严正交涉，要求BBC及其驻京分部向中方公开道歉。声明指责BBC近期在涉及新冠疫情的新闻视频中“将疫情与政治挂钩，重新翻炒疫情‘隐瞒论’、‘源头论’、‘责任论‘，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门‘暴力执法、侵犯人权’新闻播出，这是典型的带有意识形态偏见的假新闻，影响恶劣。”
中国外交部还在声明中呼吁“摒弃意识形态偏见，停止蓄意抹黑攻击中国，遵守职业道德，开展客观、平衡、公正的涉华报道”。
张筠青/李鱼（美联社、路透社）
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由于多次被指责违背公正原则、并为电视认罪提供平台，英国通讯管理局目前正在考虑是否会取消中国环球电视网在英国境内的播放许可。这一事件有可能导致中英关系进一步紧张。
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