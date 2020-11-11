英国召见中国驻英大使 港澳办谴责民主派总辞

(德国之声中文网) 全球多国11日发布声明，谴责香港政府与中国取消四名民主派立法会议员的资格。

目前正出任欧盟理事会主席国的德国11日表示，本事件是中国进一步打压香港多元主义与言论自由的证据。德国外交部发言人称这样的现象“非常令人担忧”。

德国外交部发言人说，中国政府必须尊重香港人的权利，并保障香港的高度自治。他强调，中国之前已做出国际承诺，会履行这些义务。他说：“香港人民拥有举行自由与公平的选举的权利，香港基本法也保障他们的自由与人权。”

德国外交部呼吁香港与中国政府尽快举行立法会选举。不过，德国的声明中并未提到是否会对中国进行制裁或是召见中国驻德国大使。

欧盟本周四在一份声明中表示，中国的有关决定进一步明显削弱香港在“一国两制”原则下的自治，进一步沉重打击香港的政治多元与言论自由。欧盟同时呼吁北京立即收回有关决定。

英国召见中国驻英大使

本周三，英国外交大臣拉布也针对此事发布公开声明，表示港府取消四名民主派议员资格，等同于损害《中英声明》赋予香港的自由。他在声明中写道：“中国政府骚扰丶打压与去除民主派议员资格的举动，已损害中国的国际形象，也破坏香港长久以来的稳定。”英国的影子外交大臣南蒂 (Lisa Nandy) 要求英国政府针对此事召见中国驻英大使，并当面向中国表达反对中国人大常委会11日通过的决议。

据路透社报道，英国外交部亚洲事务大臣亚当斯（Nigel Adams）向议会表示，英方已经召见中国大使，表达了对港府除去四名民主派议员资格的深切担忧。他说：“中国再次违反了对香港人民的承诺，破坏了香港的长远发展。”他还表示，“英国将和香港人民站在一起。”

美国国安顾问奥布来恩 (Robert O’brien) 则说，此举显示中国政府已严重违反了其所做出的国际承诺。他扬言，美国将继续指认打压香港自由的相关官员，并对进行制裁。美国11月9日刚宣布对四名驻香港的中国官员进行制裁，称此举是回应他们协助在香港施行国安法。

民主派议员抗议并总辞

香港政府周三（11日）宣布，按照全国人大常委会同日的决议，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，包括公民党杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及会计界梁继昌。中国全国人大常委会的决议规定，因宣扬或支持“港独”主张丶拒绝承认国家对香港的主权丶寻求外国势力干预特区事务丶或具有其他危害国家安全行为的立法会议员，将不符合拥护《基本法》丶效忠香港特区的法定要求和条件，“一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格”。而港府这次经人大授权，绕过香港的法律程序进行DQ(褫夺资格)，4名议员没有提出司法复核的空间，这开启了港府直接以行政程序对在任议员颁布DQ令的先例。

香港立法会中19名民主派议员11日立即召开记者会，宣布集体总辞并于12日向立法会递交辞职信。在递交辞职信前，民主派议员林卓廷（Lam Cheuk-ting）在立法会议厅外挂出写有“林郑祸港殃民 月娥遗臭万年”的直幡，并表示，“这可能是我最后一次在立法会抗议”。

港澳办谴责民主派总辞

港澳办发言人之后发表谈话，谴责民主派议员的举动，称民主派所谓的总辞再次表明与中央颓固对抗的立场，是对中央权力及基本法权威的公然挑战，港澳办予以严厉谴责。

该发言人说，人大常委会有关决议“得到了香港广大市民的拥护和支持”，“但立法会部分反对派议员却把全国人大常委会履行宪制权力污蔑为「政治打压」，将议员职务作为政治操弄工具，策动所谓「总辞」，并有15名反对派议员参与。这幕闹剧充分暴露了部分反对派议员为了政治私利而罔顾市民利益的本性，再次表明了其与中央对抗的顽固立场，实际上是挑战基本法和全国人大常委会有关解释和决定，对抗中央对香港的全面管治权。”

发言人说，要正告这部分反对派议员，如果想以此鼓动激进抗争，并乞求外部势力干预，再次将香港拖入乱局，那是打错了算盘。中央政府和香港特别行政区政府维护香港大局稳定的意志坚定不移，拨乱反正的决心毫不动摇。他称，”我们注意到，还有一部分被标籤为『反对派』的议员没有被绑架上『总辞』的战车，而是选择继续履行议员职责，这样的明智之举值得肯定。“

发言人还称，部分反对派议员辞职闹剧不会对立法会的正常运作带来影响。立法会减少了一些捣乱破坏的力量，只会更好地发挥建设性作用。

杨威廉/邹宗翰/乐然（路透社、美联社)



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