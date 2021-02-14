英国变种病毒在德国加速扩散

（德国之声中文网）英国新冠变种病毒B117在德国传播的速度令人担忧，周三，德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）告诉媒体，新增感染群体中，英国变种病毒占22%，而在两周前，同类数字是6%。德国防疫专家担心，虽然新增感染病例的总数目前在降低，但英国变种病毒可能改变这一趋势，因此，不能掉以轻心，解封为时过早。

周三的新闻会上，卫生部长表示，基于罗伯特·科赫研究所的数据，英国变种病毒不久后很可能成为在德国传播的主要病毒，数据显示，该变种病毒在新增病例中所占比例每周翻一倍。另外，南非变种病毒在德国新增感染人群中占1.5%。

为进一步探明变种病毒的传播途径以及力度，德国联邦政府决定为实验室追加投资，加强和加速对病毒的测序工作。按照一般估计，英国变种新冠病毒的传染力比之前的高出35%。

目前，德国仍在实施“禁足令”，将商业活动压低到最低限，只允许超市等保证基本生活必需品的商店营业，人员聚会不得超过两个家庭。上周日开始，德捷和德奥边境基本关闭，除德国人或有长期居留权的外国人，其余一律要通过测试才能入境德国。该措施对来往的运输车辆以及过境人员服务造成很大困扰。

在家自己测试

不久后，快速抗原测试可在家免费进行

一年来，人们诟病德国新冠测试少、结果慢，斯潘部长周二表示，正在推动新的快速抗原检测程序获得国家批准，一旦获批，人人可以进行免费快速测试。

同核酸测试相比，抗原测试不必在实验室进行，结果不够精准。但在目前的情况下，施打疫苗和快速测试，是德国社会能否逐步恢复正常、开放学校以及文体设施的重要标准。

斯潘宣布，从3月1日起，测试中心和药店免费提供快速检测试剂，由受过训练的专业人士实施操作。他说，市场上已有足够的试剂。各市县可委托测试中心和药房具体执行。

接受媒体采访时，斯潘说，在家里进行抗原快速测试还在申请国家审批流程中，一旦绿灯放行，每个人都可以自行测试。他在推特上发帖写道，“这将有助于回归安全的生活，尤其对学校和幼儿园而言。”

这也将意味着出现重要变化。迄今，快速抗原测试只在敬老院、医院等地方批准使用，个别情况下也适用于学校。但私人只能到测试中心花钱购买快速抗原测试剂，价格一般在30欧至60欧之间。

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