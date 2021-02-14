 英国变种病毒在德国加速扩散 | 科技环境 | DW | 17.02.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

英国变种病毒在德国加速扩散

在德国，新冠病毒英国变种的所占比例每星期翻一倍，引发高度担忧。为应对疫情，德国政府将推出免费快速抗原检测方法。

Deutschland | Coronavirus | PK Jens Spahn

德国卫生部长斯潘

（德国之声中文网）英国新冠变种病毒B117在德国传播的速度令人担忧，周三，德国联邦卫生部长斯潘（Jens Spahn）告诉媒体，新增感染群体中，英国变种病毒占22%，而在两周前，同类数字是6%。德国防疫专家担心，虽然新增感染病例的总数目前在降低，但英国变种病毒可能改变这一趋势，因此，不能掉以轻心，解封为时过早。

周三的新闻会上，卫生部长表示，基于罗伯特·科赫研究所的数据，英国变种病毒不久后很可能成为在德国传播的主要病毒，数据显示，该变种病毒在新增病例中所占比例每周翻一倍。另外，南非变种病毒在德国新增感染人群中占1.5%。

为进一步探明变种病毒的传播途径以及力度，德国联邦政府决定为实验室追加投资，加强和加速对病毒的测序工作。按照一般估计，英国变种新冠病毒的传染力比之前的高出35%。

目前，德国仍在实施“禁足令”，将商业活动压低到最低限，只允许超市等保证基本生活必需品的商店营业，人员聚会不得超过两个家庭。上周日开始，德捷和德奥边境基本关闭，除德国人或有长期居留权的外国人，其余一律要通过测试才能入境德国。该措施对来往的运输车辆以及过境人员服务造成很大困扰。

Coronavirus - Österreich

在家自己测试

不久后，快速抗原测试可在家免费进行

一年来，人们诟病德国新冠测试少、结果慢，斯潘部长周二表示，正在推动新的快速抗原检测程序获得国家批准，一旦获批，人人可以进行免费快速测试。

同核酸测试相比，抗原测试不必在实验室进行，结果不够精准。但在目前的情况下，施打疫苗和快速测试，是德国社会能否逐步恢复正常、开放学校以及文体设施的重要标准。

斯潘宣布，从3月1日起，测试中心和药店免费提供快速检测试剂，由受过训练的专业人士实施操作。他说，市场上已有足够的试剂。各市县可委托测试中心和药房具体执行。

接受媒体采访时，斯潘说，在家里进行抗原快速测试还在申请国家审批流程中，一旦绿灯放行，每个人都可以自行测试。他在推特上发帖写道，“这将有助于回归安全的生活，尤其对学校和幼儿园而言。”

这也将意味着出现重要变化。迄今，快速抗原测试只在敬老院、医院等地方批准使用，个别情况下也适用于学校。但私人只能到测试中心花钱购买快速抗原测试剂，价格一般在30欧至60欧之间。

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

WHO将向低收入国家提供低价快速检测剂

世卫组织将向贫困国家提供1.2亿个抗原快速检测试剂。此类试剂简单便宜又快速，世卫希望能通过大规模检测减缓疫情扩散。但这样的检测结果有多可靠？  

相关内容

Deutschland | Grenzkontrolle zwischen Tschechien und Deutschland

担心变种病毒“入侵” 德国关闭部分边境 14.02.2021

为防止变种新冠病毒随人员流动进一步在德国扩散，德国从周日起关闭东南部同奥地利和捷克的陆路边境。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

中国专家：灭活疫苗两个月可完成升级 26.01.2021

英国、南非等地出现变种新冠病毒，引发人们对已研制出的疫苗有效性的担忧。中国专家表示，如有需要，中国的灭活疫苗可在2个月左右完成升级。

Deutschland Sachsen Grenzkontrolle

忧虑变种新冠 德国封锁部分边境 12.02.2021

眼见邻国抗疫措施无效，德国将基本封锁与捷克共和国和蒂罗尔（Tirol）地区的边界。原因是这两地被柏林列为病毒变异地区。

广告

经济纵横

China 2010 | Abbau & Transport Seltene Erden | Hafen von Lianyungang, Provinz Jiangsu

中国考虑限制稀土出口掐住美国军工企业咽喉？

《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  