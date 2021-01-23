 英国变种新冠病毒的致死率更高？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2021

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时政风云

英国变种新冠病毒的致死率更高？

英国传来了一条令人不安的消息：在该国发现的变种新冠病毒B.1.1.7可能比普通的新冠病毒更加危险，不仅传染性更强，可能也导致更高的死亡率。

UK Corona-Pandemie | PK Boris Johnson

（德国之声中文网）英国首相约翰逊周五（1月22日）对媒体表示，现在有 "证据 "表明，变种新冠病毒不仅传染性更强，而且可能导致更高的死亡率。他还表示，这种新病毒很大程度上导致了英国医院的超负荷。

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英国科学家初步研究发现，与以往的变异病毒株相比，肆虐当地的“B.1.1.7”新冠变种病毒株变异幅度更为剧烈，令病毒传播能力较以往强70%。德国病毒学家德罗斯滕在推特中写道，很遗憾，看起来不太妙。

确诊首批新冠变种感染病例后，日本自12月28日起至明年1月31日闭关，非常住外国公民入境，国民及已有签证外国人除外。另外，来自泰国、越南、韩国和中国台湾等10个国家和地区的商务人员和学生不受禁令影响。

牛津大学医学教授、英国政府疫苗工作小组顾问贝尔表示，目前的疫苗对英国变异病毒有效，但对于南非变异病毒是否有效还是个“大大的问号”。

全球施打的各种新冠疫苗中，以美国辉瑞和莫德纳、英国阿斯利康、俄罗斯卫星五号以及中国的国药和科兴疫苗为主。德国之声访问两位生医专家了解其中的差异。

英国政府首席科学顾问瓦兰斯（Patrick Vallance）表示，在60至69岁的男性中，预计每1000名新冠感染者中会有10人死亡。不过，同样的群体，感染变种病毒预计死亡人数为13至14人。不过他也表示，目前可用的数据还是太少，无法进一步对此确认。

瓦兰斯还补充说，专家认为，这种变种新冠病毒不会影响疫苗效果。而巴西和南非发现的另外两种变种病毒，目前尚不不清楚是否会是同样的情况。 英国政府表示，该国已经有540万人接种了第一剂疫苗。

 "B.1.1.7"新冠变种病毒株变异去年年底出现在英国东南部的肯特郡(Kent)，它以极快的速度在伦敦和英国各地地区蔓延。

英国是欧洲受疫情影响最严重的国家之一。据最新统计，英国单日逾万个新增感染病例，死亡病例超过1000，自疫情爆发以来，已有超过9.6万人死于或因为新冠病毒而死。

在英国，封锁已经持续了几个星期，外出和旅行受到广泛限制。学校停课，除了出售必需品的商店之外，其余商店都必须关闭。

变种病毒肆虐60国 柏林医院全院隔离

据世界卫生组织(WHO)统计，目前包括德国在内的约60个国家已发现B.1.1.7新冠变种病毒。 国际专家认为，变种病毒比普通新冠病毒传染性强30%至70%。

变种病毒的传播也是德国等国最近再次升级防疫措施的原因之一。

周六（1月23日）在德国首都柏林，洪堡医院（Humboldt-Klinikum）因为发现多例英国变种病毒而采取了隔离措施，已经停止接收新病人。该医院目前发现了14人感染，其中有病患也有医生。

Deutschland - Flughafen Frankfurt im Teil-Lockdown

高风险地区入境德国前须进行核酸检测

由于新冠病毒感染数字高，德国政府首次将20多个国家列为高风险地区。罗伯特科赫研究所（RKI）宣布，在欧盟之内，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙和捷克都被列为 "高风险区"。从本周日（1月24日）开始，来自这些国家的人在入境时必须出检测阴性证明。

此外，欧盟以外的几个国家也被列入其中，包括美国。 此前，只有来自英国、爱尔兰、南非和巴西的入境者被要求出示证明，变种病毒来自这些地区。

 文木/王凡 (法新社，德新社，路透社等）

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如何更快让新冠变种“现形”？

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