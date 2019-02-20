英国取消一名“伊斯兰国”新娘国籍

（德国之声中文网）现年19岁的贝居姆（Shamima Begum）于2015年离开英国投奔"伊斯兰国"。目前她已经在叙利亚生下她的第3个孩子。前两个孩子可能是因为疾病和营养不良已经早夭。

贝居姆被取消国籍而无法返回英国的消息引起国际社会的关注。她在接受多家媒体采访时称，目前她生活在一所难民营。她表示，为了能给刚出生的孩子创造更好的未来，她请求返回英国生活。她请求英国官方发一发"同情心"。在接受《泰晤士报》采访时她却说："我一点都不后悔来到这里。"她说，她很爱自己的丈夫。她的丈夫来自荷兰，直到现在仍是"伊斯兰国"的战士。

"不会犹豫"

2015年，贝居姆和几名女同学一起经由土耳其到达叙利亚北部的拉卡。当时那里是"伊斯兰国"的秘密"首都"。按照英国媒体的报道，这些女孩子嫁给了"伊斯兰国"的外籍战士。

现在英国官方取消了贝居姆的国籍 。贝居姆的家人向独立电视台（ITV）和英国国家通讯社展示了内政部写给他们的信函。英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）上周五还曾说过，在阻止支持过恐怖组织的人员返回英国的问题上，他"不会犹豫"。

如何对待返乡的"圣战"战士

贝居姆一家的代理律师说，会动用一切法律手段推翻内政部的决定。英国司法大臣高克（David Gauke）也认为，如果贝居姆回家的愿望遭拒，这恐怕会带来一些法律上的问题。他在接受天空新闻台采访时说，不应该让一些人变成无国籍者。

现在欧洲很多国家都遇到类似于贝居姆这样的案例，处理起来十分棘手。这些国家需要解决的问题是，是否出于安全的考虑阻止圣战分子返乡，还是允许这些人返回，之后在国内让他们受司法审判。

洪沙/叶宣（法新社、美联社等）