 英国取消一名“伊斯兰国”新娘国籍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2019

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时政风云

英国取消一名“伊斯兰国”新娘国籍

4年前，英国一名15岁少女离开英国投奔恐怖组织“伊斯兰国”。现在她想回到在英国的家人身边，但是英国撤销了她的国籍。这一案例也显示出欧洲一些国家面临的进退两难的处境。

Großbritannien Renu Begum hält ein Foto ihrer Schwester Shamima Begum (Reuters/L. Lean)

贝居姆（Shamima Begum）离开伦敦前的照片

（德国之声中文网）现年19岁的贝居姆（Shamima Begum）于2015年离开英国投奔"伊斯兰国"。目前她已经在叙利亚生下她的第3个孩子。前两个孩子可能是因为疾病和营养不良已经早夭。

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一位母亲向德国之声讲述了她的儿子如何从一个普通男孩变成一名恐怖分子。他从德国前往中东投奔“伊斯兰国”，最后丧生在叙利亚的沙漠里。 (22.10.2018)

德国一名来自萨克森州的17岁女性被伊拉克一家法院判处6年刑期， 其罪名是支持恐怖组织"伊斯兰国"。伊拉克军队于2017年7月在摩苏尔实逮捕了这名叫林达（Linda W.）的女性。 (18.02.2018)

一名德国女子因参与极端组织“伊斯兰国”（IS）被伊拉克一家法院判处绞刑。该女子承认与两个女儿一同前往叙利亚和伊拉克，并加入IS。 (22.01.2018)

上千名来自德国的“圣战分子”前往叙利亚和伊拉克支援当地恐怖组织。德国政府该如何对待这些人？执政联盟的相关计划甚至在内部也引发争议。 (20.05.2018)

贝居姆被取消国籍而无法返回英国的消息引起国际社会的关注。她在接受多家媒体采访时称，目前她生活在一所难民营。她表示，为了能给刚出生的孩子创造更好的未来，她请求返回英国生活。她请求英国官方发一发"同情心"。在接受《泰晤士报》采访时她却说："我一点都不后悔来到这里。"她说，她很爱自己的丈夫。她的丈夫来自荷兰，直到现在仍是"伊斯兰国"的战士。

"不会犹豫"

2015年，贝居姆和几名女同学一起经由土耳其到达叙利亚北部的拉卡。当时那里是"伊斯兰国"的秘密"首都"。按照英国媒体的报道，这些女孩子嫁给了"伊斯兰国"的外籍战士。

现在英国官方取消了贝居姆的国籍 。贝居姆的家人向独立电视台（ITV）和英国国家通讯社展示了内政部写给他们的信函。英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）上周五还曾说过，在阻止支持过恐怖组织的人员返回英国的问题上，他"不会犹豫"。

如何对待返乡的"圣战"战士

贝居姆一家的代理律师说，会动用一切法律手段推翻内政部的决定。英国司法大臣高克（David Gauke）也认为，如果贝居姆回家的愿望遭拒，这恐怕会带来一些法律上的问题。他在接受天空新闻台采访时说，不应该让一些人变成无国籍者。

现在欧洲很多国家都遇到类似于贝居姆这样的案例，处理起来十分棘手。这些国家需要解决的问题是，是否出于安全的考虑阻止圣战分子返乡，还是允许这些人返回，之后在国内让他们受司法审判。

洪沙/叶宣（法新社、美联社等）

 

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