英国医院垃圾丑闻：断肢进了仓库

（德国之声中文网）英国卫生部对医院特殊垃圾处理的糟糕状况做出了反应。卫生部解除了与一家企业的合同，据称该公司将大量医疗垃圾，包括手术切除的肢体囤积起来，而没有进行符合规定的处理。

英国反对党称之为一桩丑闻。工党议员埃施沃斯（Jonathan Ashworth）最早将有关情况曝光，他揭露一家名为"医疗环境服务"（Healthcare Environment Services"，缩写HES）的公司将"350吨医院垃圾，包括人的肢体、截肢手术切除的断肢和有感染危险的液体"积存在仓库里。该公司与英国全民医疗保健系统（NHS）的15个地区分支签约提供垃圾处理服务。

英国卫生部国务大臣巴克利（Stephen Barcley）在宣布与HES公司解约时陈述理由称，该公司对医院垃圾的处理不符合"有关法规的具体时间规定"，并强调，医院垃圾中只有1.1%是"与解剖有关的"，即来自人体。不过如果议员埃施沃斯提到的数字确实的话，这样的垃圾仍有将近4吨之多。

HES公司发表声明，否认将人体残肢存放在仓库里。该公司同时指出，英国的垃圾焚烧设施整体上处理能力不足。HES强调，有关部门"小题大做"的解约做法，只能让医院垃圾处理的问题更加激化。

叶宣/李鱼（法新社）