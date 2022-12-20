 英国医疗系统从业人员举行史上最大规模罢工 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2023

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时政风云

英国医疗系统从业人员举行史上最大规模罢工

本周一，英国医疗系统的工作人员举行大罢工。数万名护士和急救人员加入这场罢工行动，让英国国家医疗服务体系更是雪上加霜。

去年年底以来，英国护士们已经举行过多次罢工。

去年年底以来，英国护士们已经举行过多次罢工。

（德国之声中文网）路透社报道指出，去年年底以来，英国护士和急救人员分别举行过罢工活动。这一次两个专业的从业者联合起来同时举行罢工。罢工主要出现在英格兰地区，是英国国家医疗服务体系（NHS）成立以来最大规模的罢工行动。

英国护士们将在周二继续举行罢工。急救人员和理疗师将分别在周五和周四各举行一天的罢工。英国国家医疗服务体系英格兰地区的医务主任鲍维斯（Stephen Powis）说，这可能成为国家医疗服务体系史上最具破坏性的一周。

医疗系统从业者们要求涨薪以应对英国40年来出现的最严重的通膨。但政府表示，无法满足这一要求，因为这会导致物价进一步上涨，进一步推进利率和抵押贷款率提升。

英国最大的护士工会组织英国皇家护士学院（RCN）上周末去信首相苏纳克，要求他提出“有意义的”薪酬建议，有利于护士们结束罢工。

政府呼吁民众在医务人员罢工期间可以前往医院急诊和诊所就医，但也警告病人可能会遇到预约取消或延期的情况。

护士离职潮

英国国家医疗服务体系目前正面临着极大的压力，等待接受手术的病人高达数百万，每月都有数千病人未能得到及时的紧急护理。

英国皇家护士学院表示，十年来的低薪导致数以万计的护士离开这个行业，仅去年就有2.5万护士离职，严重的人员短缺对护理工作造成极大影响。

英国皇家护士学院最初要求在通胀率的基础之上，涨薪5%。后来在与政府谈判时做出妥协，表示要求可以减半。尽管如此，双方在经历了长达数周之久的谈判后仍无法达成一致。

数千名急救人员也在周一举行罢工。但并不是所有的急救人员都参加罢工，所以病人仍可拨打急救电话。

威尔士的护士和急救人员取消了周一的罢工计划，因为他们要审视威尔士政府提出的薪酬建议。

英国首相苏纳克上周在接受英国媒体采访时表示，他“很想给护士们大幅涨薪”，但是政府面临着艰难的选择，因为正在向国家医疗服务体系其它方面增加资金，例如购买更多的医疗设备和救护车。

（路透社）

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