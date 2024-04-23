英国加码军援乌克兰 柏林敦促加大对乌防空援助

（德国之声中文网）据知情人士透露，德国总理肖尔茨的政府正在敦促美国向乌克兰提供至少一套"爱国者"防空系统，以帮助乌克兰缩小与俄罗斯的防空能力差距。

这位不愿透露姓名的人士表示，柏林对美国的施压行动是敦促北约及欧盟伙伴加大对乌克兰防空援助的一部分。德国本周还将继续向包括法国和意大利在内的欧洲盟友施压，评估他们能够向乌克兰提供何种军援。

德国再向乌克兰提供一套"爱国者"系统

上周，肖尔茨表示，德国将向乌克兰提供第三套"爱国者"防空系统。该系统来自联邦国防军库存，将立即交付。德国此前共有12套"爱国者"系统。向乌克兰提供的三套"爱国者"系统相当于德国总拥有量的四分之一。肖尔茨4月19日还宣布，其它欧盟成员国可能将向乌克兰提供6套"爱国者"防空系统。但是，在4月22日卢森堡举行的欧盟外长和防长会上，欧盟各国仍无法就向乌克兰提供防空武器一事做出具体承诺。

基辅方面本月早些时候请求盟友至少再提供七套"爱国者"系统，但迄今为止只收到了德国的承诺。

德国经济部长·哈贝克指出，"数量极其庞大的无人机和火箭"袭击了乌克兰，防空是乌克兰军队最迫切的需求。他本周一（4月22日）在接受 德意志电台采访时表示："如果美国人能够送来爱国者系统，那将有很大帮助。"

乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）数周来持续遭到导弹和无人机轰炸，乌克兰和西方官员认为，俄罗斯试图强行清空该市。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



泽连斯基呼吁美国提供更多武器

美国国会众议院上周末批准了搁置已久的一揽子援助计划，其中包括向乌克兰提供近610亿美元的援助。美国国会参议院预计周二（4月23日）进行投票，若参议院也批准通过，该法案经总统签署后将完成立法。

鉴于俄罗斯对乌克兰的袭击升级，而乌克兰军队却缺少弹药和士兵，总统泽连斯基越来越多地呼吁加强防空，并称这个问题是美国通过新的援乌立法后的首要任务。泽连斯基上周日在美国全国广播公司（NBC）的一个节目上表示："如果乌克兰真的获得了我们非常需要的武器系统，我们将有机会取得胜利，这是我们非常需要的，也是成千上万的士兵非常需要的。"

英国将宣布追加5亿英镑军援乌克兰

英国首相苏纳克本周二前往华沙，与波兰总理图斯克和北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈，会谈重点是乌克兰和更广泛的欧洲安全问题。唐宁街12号在一份声明中表示，在访问华沙期间，苏纳克将宣布加码5亿英镑（6.17亿美元）军援基辅以及提供新一轮援乌设备，包括1600枚打击型及防空导弹，更多射程超过250 公里的"暴风之影"远程导弹，近海突击艇（ORC）、蛙人输送艇等总计60艘船艇；装甲车、全地形车（ATV）等逾400辆战车；以及近400万发小型武器弹药。这笔5亿英镑的军援将是英国迄今向乌克兰提供的最大规模的一揽子军事援助，将使英国在本财政年度的对乌军援达到30亿英镑。

英国本财政年度的对乌军援将达到30亿英镑

访问华沙后，苏纳克周三将前往柏林与德国总理肖尔茨会晤。苏纳克在访问华沙前发表声明表示，"保护乌克兰免受俄罗斯残酷野心的侵害对我们的安全和整个欧洲至关重要。如果允许普京在这场侵略战争中取得成功，他不会止步于波兰边界。"

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