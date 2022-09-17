 英国前首相批中国专制 彭博社创始人道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2022

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时政风云

英国前首相批中国专制 彭博社创始人道歉

英国前首相约翰逊11月16日在新加坡的彭博新经济论坛上抨击了中国的专政体制。一天后，彭博社创办人、纽约前市长布隆伯格在演讲中为此致歉。中国国家副主席王岐山也参加了此次论坛。

彭博社创始人、纽约前市长布隆伯格

彭博社创始人、纽约前市长布隆伯格

（德国之声中文网）刚刚在今年9月辞职英国前首相约翰逊在11月16日的演讲中尖锐抨击了中国和俄罗斯的政治体制以及领导人。他说："看看俄罗斯和中国，这两个曾经的共产主义暴政国家，如今其权力再次集中在一个统治者手中。这两个单一文化的国家传统上就对外来移民怀有敌意，如今其民族主义姿态更是越来越强。"

约翰逊的发言人还透露，前首相在演讲中还提到了"中俄两国对国际法规则的公然无视"，而过去一年中"他们犯下的灾难性错误体现出了其政治体制的重大局限性。"

一天后，彭博社创始人、纽约前市长布隆伯格(Michael Bloomberg)在论坛上表示："有些人可能因为演讲者提到某些国家及其正式选出的领导人的部分言论而受到了侮辱或冒犯……这些是他（约翰逊）的想法，也是他一个人的想法，事先没有经过任何人的许可，也没有与我个人分享...... 对于那些因演讲者的话而感到不安和担忧的人，我向你们表示歉意。"

中国国家副主席王岐山也以视频联线的方式出席了今年的彭博创新经济论坛。他在11月15日的开幕式上表示，"要放眼长远、胸怀天下、坚定信心，用人类命运共同体理念点亮灯火，照亮人类前行之路"。不少中国经济界人士也以线上、线下的方式参加会议。

路透社在其报道中指出，布隆伯格的道歉言论凸显了中国在亚洲的影响力以及公开批评北京的高度敏感性。

彭博社的发言人拒绝就此事置评。中国外交部也暂未就此事做出回应。

刚刚在今年9月辞职的英国前首相约翰逊

刚刚在今年9月辞职的英国前首相约翰逊

约翰逊的发言人则表示，英国前首相是应彭博社邀请前去演讲，其批评针对的是中国政府，而非针对中国或者中国人民。这名发言人还说，约翰逊对包括中俄在内的独裁与专制的抨击是"牢固的"(robust)，"他将继续在国际舞台上为自由和民主发声。"

（路透社）

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