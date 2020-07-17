英国制裁中国官员？中方将"坚决回击"

（德国之声中文网）本月早些时候，伦敦推出全球人权制裁名单，这是一个针对践踏人权以及团伙犯罪进行制裁个人的机制，无论国籍。这个名单上没有中国人。英国保守党内部有议员表示，英国应对涉事新疆以及香港国安法的中国官员予以制裁。

本周日，中国驻伦敦大使刘晓明在BBC接受访谈时说，"如果英国政府真的走出制裁中国个人的这一步，中国将坚决回击。"刘晓明说，"你看到美国制裁中国官员后，我们也制裁他们的参议员以及其他官员。我不希望看到中英关系上出现这样以牙还牙的回合。"他表示，希望看到英国有自己独立的外交政策，而不是跟着美国的指挥棒转。

本月早些时候，美国政府宣布制裁4名侵犯新疆人权的中国官员。稍后不久，中国外交部做出对等回应。

制裁吗? 英外相：还没，但是可以

在BBC周日的同一档节目中，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，虽然他尚未考虑增加制裁名单的事宜，但他不认同伦敦由于弱势无法使用这一渠道挑战中国的说法。他说，英国政府周一将向议会汇报香港和中国事宜，并介绍将采取怎样的应对措施。拉布还提到新疆再教育营议题，称"当然那里发生了粗暴、无法令人接受的破坏人权事件。"他说，媒体报道的新疆大规模关押维族人以及对维族妇女强制节育的做法必须引起国际关注。

拉布说，"我们希望同中国有一个积极的外交关系，但我们不能对他们这种行为充耳不闻。"

英国计划派航母去南海

英国首相约翰逊称港版国安法"严重违反"了香港主权回归中国前签署的《中英联合声明》。他宣布，作为对中国出台港版国安法的反制行动，英国将对香港居民放松居留以及定居英国的政策。而北京称此举是对中国事务的"粗暴干涉"。

中英关系的恶化并不仅仅局限在外交领域的口水战上。几天前，英国《星期日泰晤士报》报道，英国政府正在考虑将两艘航母中的一艘--即"伊丽莎白号"航空母舰派往远东海域，参加对抗中国的"国际联盟"的共同行动。据报道，这个有美国和日本参加的国际联盟还将在南海海域举行军事演习。中方曾警告说，不要采取这一"危险步骤"，让两国目前的紧张关系继续升级。

在上周二，英国政府宣布排除中国民企华为参与英国的5G移动网络的建设。该决定意味着，英国电信公司不能在今年年底之后购买华为产品，而现在已经使用的产品必须在2027年之前撤出英国电信网络。

不过，《卫报》、《观察家》等英国媒体报道，英国方面已同华为代表进行了私下沟通，暗示排除华为的决定建立在地缘政治的基础上，如果今年11月特朗普没有连任的话，现在做出的决定仍然可以收回。

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