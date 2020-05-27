英国出手援港 特朗普预告重大措施

(德国之声中文网) 英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 周四(5月28日)接受英国广播公司访问时表示，除非中国终止「港版国安法」， 否则英国将对约30万名持有英国国民海外护照的港人放宽签证权。

拉布受访时说，虽然目前持有英国国民海外护照的港人只能有权在英国待6个月，但如果中国持续「港版国安法」的修法进度，并执意实施该法的话，英国将考虑改变现状。

他说：「我们将取消6个月的限制，允许持有英国国民海外护照的港人到英国申请工作与就学，并把可停留期限延长至12个月。这项作法将可替港人未来取得英国公民身份铺路。」

部分英国议员则认为，虽然拉布的提案是个很大的进展，但他们认为英国政府应该考虑让香港人直接取得居留权。保守党议员希利（Bob Seeley) 表示：「这是好的开始，但我们需要做更多，例如让他们取得英国工作权，或是快速成为英国公民。」

英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 周四(5月28日)接受英国广播公司访问时表示，除非中国终止「港版国安法」， 否则英国将对约30万名持有英国国民海外护照的港人放宽签证权。

英国的自由民主党则认为政府应该把这些权利扩大至所有香港人民，而非仅限於持有英国国民海外护照的港人。英国内政大臣巴特尔 (Priti Patel) 也在推特上发文表示：「我对中国推出的『港版国安法』感到十分担忧。如果北京强制实行该法的话，我将与外交大臣拉布讨论如何让持有英国国民海外护照的港人取得英国国籍。英国会继续捍卫香港人民的权利与自由。」

美国后续行动后关注

特朗普周四也向媒体预告，他周五 (5月29日) 将召开一个与中国相关的重大记者会。他说：「我们将会做出一些决定，而我们也会透过记者会宣布这些决定。」

他的经济顾问库德洛 (Larry Kudlow)同一天也警告，一旦国安法通过，美国恐怕得在与金融跟贸易相关的议题上，把对待中国的方式套用到香港上。

他说：「我们不能对北京的所作所为坐视不管，他们必须为这个决定付出代价。」

美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 也针对中国通过「港版国安法」发布声明，强调中国此举是为了进一步扩大他们打击言论自由与集会自由的权力。

她写道：「中国政府所谓的『国安法』是北京最新的威胁一国两制存亡的举动。这个法案加速中国打压香港的言论与经济自由，我认为所有热爱自由的人都必须出面谴责这项法案。」

路透社报导，美国政府除了考虑对中国政府进行制裁与对中国公司祭出特定关税外，他们现在也考虑取消数千名中国留学生的签证。不过因约有1300间美国公司在香港设有办公室，所以美国外交官员也表示，华盛顿将会精准的衡量他们针对中国所祭出的一些反制手段，以免伤害了香港人民与美国企业的利益。

中国人大周四通过「港版国安法」後，世界多国在第一时间做出回应，英美澳加等国外长发布联合声明谴责。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)