英国军舰罕见穿越台湾海峡

（德国之声中文网）"在东中国海与伙伴、盟友进行了繁忙的合作后，我们现在正处于通过台湾海峡访问越南和越南人民海军的途中"，英国"里士满"号（HMS Richmond）护卫舰的官方账户在推特上这样写道。

此举非常罕见。英国海军调查船HMS Enterprise曾于2019年过航这条敏感的海道。

针对英国军舰穿越台湾海峡一事，中方表示这种行为"居心不良"，称坚决反制一切威胁挑衅。据中国官媒报道，中国东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，9月27日，英国"里士满"号护卫舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。他指责英方"枉费心机刷'存在感'，这种行为居心不良，破坏台海和平稳定，充分暴露了其投机心态"。

台湾方面则对该事件低调处理。台湾国防部长邱国正向记者证实，一艘外国船只驶过水道，但未说明是哪个国家的船只。据中时新闻网报道，邱国正称，"外籍船舰什么任务不知道，经过台海国军会掌握，但不会去干预，因为毕竟外籍机、舰经过台海、台湾东部，都在台湾范围内，国军都全程监控"。

"里士满"号隶属英国皇家海军"伊丽莎白女王"号，该航母打击群目前部署在印太地区。

一段时间以来，美国军舰频繁通过台湾海峡，引起北京不满。北京声称对台湾及其周边水域以及几乎整个南中国海拥有主权，美国等国则认为这些地区是国际水域，应向所有船只开放。

伴随随着北京加强对台湾的军事威胁以及对有争议的南中国海的控制，越来越多的美国盟友通过该航线。近年来，加拿大、法国和澳大利亚的军舰都曾在台湾海峡过航，引发中国抗议。

（法新社等）

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