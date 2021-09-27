 英国军舰罕见穿越台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2021

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时政风云

英国军舰罕见穿越台湾海峡

英国皇家海军表示，一艘该国军舰本周一驶过敏感的台湾海峡。这一罕见的举动挑战了北京，中国军方指责其“公开炒作”居心不良，破坏台海和平。

一段时间，美国军舰多次穿越台湾海峡，但其盟国目前为止还很少这样做

一段时间，美国军舰多次穿越台湾海峡，但其盟国目前为止还很少这样做

（德国之声中文网）"在东中国海与伙伴、盟友进行了繁忙的合作后，我们现在正处于通过台湾海峡访问越南和越南人民海军的途中"，英国"里士满"号（HMS Richmond）护卫舰的官方账户在推特上这样写道。

此举非常罕见。英国海军调查船HMS Enterprise曾于2019年过航这条敏感的海道。

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美国两艘军舰本周五航经台湾海峡，中国国防部立即做出反应，表示反对和谴责。与此同时，五角大楼高级官员与中国军方举行了拜登上任后的首次会谈。

德国“巴伐利亚”号巡防舰2日从威廉港启程，开始其印太使命。这是德国近20年来首次派遣军舰前往南海，要加入其他西方国家的行列，扩大其在该地区的军事存在。

中国修订后的《海上交通安全法》于9月1日起正式施行。外界认为新的法规意在收紧对通过中方所谓“管辖海域”的外国船只的控制，但实际效果存疑。 

一段时间以来，针对中美在南海、台海发生军事冲突的担忧升温。不过一个中国军事智库近日指出，尽管中美存在大量分歧和广泛竞争关系，但是两国之间发生军事冲突的风险仍然较低。

针对英国军舰穿越台湾海峡一事，中方表示这种行为"居心不良"，称坚决反制一切威胁挑衅。据中国官媒报道，中国东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，9月27日，英国"里士满"号护卫舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程跟监警戒。他指责英方"枉费心机刷'存在感'，这种行为居心不良，破坏台海和平稳定，充分暴露了其投机心态"。 

台湾方面则对该事件低调处理。台湾国防部长邱国正向记者证实，一艘外国船只驶过水道，但未说明是哪个国家的船只。据中时新闻网报道，邱国正称，"外籍船舰什么任务不知道，经过台海国军会掌握，但不会去干预，因为毕竟外籍机、舰经过台海、台湾东部，都在台湾范围内，国军都全程监控"。

 "里士满"号隶属英国皇家海军"伊丽莎白女王"号，该航母打击群目前部署在印太地区。

一段时间以来，美国军舰频繁通过台湾海峡，引起北京不满。北京声称对台湾及其周边水域以及几乎整个南中国海拥有主权，美国等国则认为这些地区是国际水域，应向所有船只开放。

伴随随着北京加强对台湾的军事威胁以及对有争议的南中国海的控制，越来越多的美国盟友通过该航线。近年来，加拿大、法国和澳大利亚的军舰都曾在台湾海峡过航，引发中国抗议。

（法新社等）

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