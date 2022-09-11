 英国军情报告：侵乌俄军“被迫采取守势” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国军情报告：侵乌俄军“被迫采取守势”

根据英国情报机构的一份最新报告，乌克兰军队新近发动的反攻获明显进展，迫使俄军向前线增调部队，并 "采取紧急防御措施"。

一名乌克兰士兵前去查看在哈尔科夫地区被摧毁的俄罗斯坦克

一名乌克兰士兵前去查看在哈尔科夫地区被摧毁的一辆俄罗斯坦克

 （德国之声中文网）该报告称，俄当局很可能已下令从整个哈尔科夫州撤军，并"很可能正试图调遣足够的后备部队越过第聂伯河（ Dnipro ），进入南部赫尔松（ Kherson ）地区前线"。 

根据该报告，乌军的远程炮火阻碍了俄军对第聂伯河渡口的紧急维修。  

该报告还指出，乌军反攻获重大进展，俄方被迫 "优先采取紧急防御行动"，不得不调整其整体行动计划，这也削弱了官兵们对军事领导层的信任。 

乌军周一（9月12日）通报说，已夺回赫尔松地区约500平方公里（193平方英里）的土地，维索科波利耶（Vysokopillia）等多个村镇已"处于乌克兰的完全控制下"。   

乌总统泽连斯基在昨天的视频讲话中，向 "解放了我们数百个城市和村庄 "的乌克兰军人表示感谢。他宣布，在新近的反攻中，乌军夺回了巴拉克利亚（ Balakliya ）、伊齐姆（ Izium ）和库皮扬斯克（ Kupiansk ）。 

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民

（法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

德国外长再访基辅：“德国将继续伸出援手”

乌克兰战争爆发后，德国外长贝尔博克第二次访问基辅，以展示与乌克兰的团结。此外，欧盟国家财长同意向乌克兰提供50亿欧元贷款。  

北约秘书长：寒冬将至，乌克兰需要更多援助

在德国拉姆施泰因美国空军基地举行的北约峰会上，乌克兰请求盟友在援助更多武器弹药的同时，提供防寒装备。与会各国称赞了乌克兰军队抵御强邻入侵取得的成果。  

相关内容

10.09.2022 Destroyed armored vehicles litter the road in Balakliya, Kharkiv region, on September 10, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian forces said on September 10, 2022 they had entered the town of Kupiansk in eastern Ukraine, dislodging Russian troops from a key logistics hub in a lightning counter-offensive that has seen swathes of territory recaptured. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

乌克兰东线反攻快速推进 俄外长：不拒绝谈判 11.09.2022

乌克兰军队在该国东部的反击攻势显然取得了意想不到的进展，已收复哈尔科夫地区的数十个村镇。俄罗斯外长周日表示不排除谈判选项。

***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS***Das Z-Symbol wird in der russischen Gegenwartskultur als Symbol der Unterstützung und zur Staatspropaganda für den Angriffskrieg auf die Ukraine verwendet. Bilder, die das Z-Symbol enthalten, sollten daher immer eingeordnet werden.*** KHERSON, UKRAINE - MARCH, 2022: Pictured in this video screen grab are Russian military servicemen distributing humanitarian aid to local civilians in the city of Kherson. The Russian Armed Forces are conducting a special military operation in Ukraine. Video grab. Best possible quality. Russian Defence Ministry/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED 29 MARCH 2022 BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS12A288

乌克兰军方称南部反攻已经开始 29.08.2022

乌克兰南方战区宣布，早已预告的对乌南部地区俄军的反攻已经启动。 俄罗斯计划在远东进行有中国和印度参加的军演。

12.08.2022, Ukraine, ---: Soldaten der ukrainischen Streitkräfte laden Raketen in einen BM-21 Grad-Mehrfachraketenwerfer, um sich auf Präzisionsangriffe auf russische Ziele vorzubereiten. Foto: -/Ukrinform/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

乌克兰什么时候可以开展大反攻？ 21.08.2022

前驻欧美军司令霍奇斯在接受德国之声采访时分析指出，俄军已经越过了自己的“巅峰期”，已不再拥有资源、人力和能量再度展开大规模进攻。如果外部给与的武器装备援助充足到位，今年年底前，乌克兰可以解放所有2月24日之后被占领的领土。

广告

媒体看中国

大众汽车设立在新疆乌鲁木齐的工厂

德语媒体：德国企业是否应配合脱钩中国?

《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。  