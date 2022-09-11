英国军情报告：侵乌俄军“被迫采取守势”

（德国之声中文网）该报告称，俄当局很可能已下令从整个哈尔科夫州撤军，并"很可能正试图调遣足够的后备部队越过第聂伯河（ Dnipro ），进入南部赫尔松（ Kherson ）地区前线"。

根据该报告，乌军的远程炮火阻碍了俄军对第聂伯河渡口的紧急维修。

该报告还指出，乌军反攻获重大进展，俄方被迫 "优先采取紧急防御行动"，不得不调整其整体行动计划，这也削弱了官兵们对军事领导层的信任。

乌军周一（9月12日）通报说，已夺回赫尔松地区约500平方公里（193平方英里）的土地，维索科波利耶（Vysokopillia）等多个村镇已"处于乌克兰的完全控制下"。

乌总统泽连斯基在昨天的视频讲话中，向 "解放了我们数百个城市和村庄 "的乌克兰军人表示感谢。他宣布，在新近的反攻中，乌军夺回了巴拉克利亚（ Balakliya ）、伊齐姆（ Izium ）和库皮扬斯克（ Kupiansk ）。

为前线士兵端茶送水的乌克兰平民

（法新社，路透社）

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