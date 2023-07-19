英国军情六处负责人罕见公开谈中、俄

（德国之声中文网）英国军情六处（MI6），又被称为秘密情报局，作风一向神秘。不过本周三（7月19日），其负责人摩尔（Richard Moore）在捷克首都布拉格发表讲话，透露了一系列关键资讯。

使用人工智能阻碍俄罗斯的武器运输

摩尔表示，英国情报人员已经在利用人工智能阻碍向俄罗斯供应武器，并表示西方间谍将越来越多地关注并追踪敌对国家对人工智能的恶意使用。

摩尔在讲话中将人工智能描绘成巨大的潜在资产和重大威胁。他说，军情六处在对外情报机构的工作人员“正在将其技能与人工智能、大量数据相结合，以识别和破坏流向俄罗斯用于对付乌克兰的武器”。

中国是军情六处“最重要的单一战略聚焦点”

在周三的讲话中，摩尔再次称，中国是军情六处“最重要的单一战略聚焦点”。他说：“我们将更多负责获取有关敌对国家如何以破坏性、鲁莽和不道德的方式使用人工智能的情报。”在2022年7月的一场安全论坛上，摩尔就曾称，中国是该机构的首要关注对象，重要性超过了反恐，军情六处对于中国投入的精力“比任何其他单一主题都要多”。

另外，摩尔此前也曾警告说，西方正在人工智能竞赛中落后于对手。他周三说，军情六处“打算与我们的盟友一起，赢得这场掌握人工智能的道德和安全使用的竞赛”。不过他同时表示，人工智能不会取代对真人间谍的需求。

人工智能將取代我們的工作? 不，你想錯了！

俄军已经黔驴技穷

摩尔在周三还对英国驻布拉格大使官邸的听众表示，俄罗斯在乌克兰的军事行动已经黔驴技穷，他说，“俄军恢复势头的前景看上去很渺茫”。他说，乌克兰反攻进展得很艰难，但他对反攻取得成功持乐观态度。

摩尔说，俄罗斯领导层“唯利是图、内讧和冷酷无能”，瓦格纳佣兵团头目普里戈津的叛变暴露了“普京不稳定的专制政权不可阻挡的衰败”。

他也邀请厌恶战争的俄罗斯人为英国从事间谍工作，“我们的大门永远敞开，……秘密在我们这里是安全的，我们将共同努力结束流血。”

这位军情六处负责人也指责俄罗斯利用瓦格纳集团作为帝国主义在非洲的工具，向中非共和国、马里等国领导人提供“浮士德协议”，用武装保护换取这些领导人向俄罗斯移交矿产资源。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津：这不是政变 6月23日，普里戈津突然在社交媒体上发布消息称：俄罗斯国防部对瓦格纳佣兵团的后方营地发动了导弹袭击，瓦格纳兵团准备对此做出回应。不过，普里戈津只把矛头对准了国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，暂时并没有针对普京本人。他说，"这不是军事政变，而是正义的进军。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 接管顿河上的罗斯托夫 6月24日，在俄罗斯南部城市顿河上的罗斯托夫，瓦格纳雇佣军宣布接管该地区的主要军事总部。普里戈津在那里发表视频称，他的人马正直奔莫斯科开始了“正义进军”，他还说“俄罗斯马上就会有一位新总统”。接着，俄罗斯检察院就“武装暴动”立案调查，该国安全局开始侦察普里戈津的下落。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 车臣武装也要介入 似乎箭在弦上。车臣地区领导人小卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，他的武装力量已经向"局势紧张的地区"开进，准备协助克里姆林宫平定瓦格纳佣兵团的反叛。他在社交媒体上写道："我们将尽全力维护俄罗斯的统一、捍卫国格。"

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普京：从背后捅来的匕首 面对“叛军北上”，俄罗斯总统普京发表电视讲话，"1917年，俄罗斯曾遭受了这样的打击，当时正值第一次世界大战。但胜利却被夺走了。各种政治冒险家和外国势力令俄罗斯人自相残杀，他们为了谋取私利撕裂了国家。我们不会让这种事再次发生。" 他称武装反抗是“背叛国家”，是从背后“捅过来的匕首”，“每个参与叛国的人都将受到惩罚”。但普京还说，瓦格纳士兵堪称“英雄”，是他们解放了乌克兰南部顿巴斯地区。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 莫斯科市进入“非常时期” 6月24日，当普里戈津的部队据称离首都还有200公里时，莫斯科实行了反恐行动模式的戒严。当局要求居民限制出行。莫斯科市政部门还下令，为了安全起见，取消周一的工作日，全市继续维持戒严状态。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 军车队突然掉头：不想“让俄罗斯流血” 然而，就在6月24日晚些时候，白俄总统卢卡申科突然发布声明称在俄罗斯总统普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，瓦格纳雇佣军就此停止在俄罗斯各地的所有活动。普里戈津很快证实了这一协议，他说：“我们正在命令部队掉头，返回野战营地。”他还说理解这一时刻的重要性，并且不想“让俄罗斯流血”。至于对普里戈津的刑事追究是否取消，目前说法不一。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津其人 普里戈津于1961年出生于当时的列宁格勒，即现在的圣彼得堡。曾因抢劫罪和欺诈罪在苏联监狱服刑9年。出狱后，他在家乡做热狗食品车开始，成立餐饮公司康科德（Concord），为国宴提供餐饮。这类合作给他带来“普京厨师”的称号。2014年，普里戈津创立私人雇佣军“瓦格纳集团”。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 瓦格纳军团 瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯，外国人除北约国家和乌克兰外，也可加入。其指挥官乌里金崇拜德国音乐家瓦格纳，这支军团因此而得名。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津不接受国防部领导 瓦格纳军团一直活跃在战争前线，如在巴赫穆特包围战中发挥过极其重要的作用。但是近几个月，普里戈津与俄军高层爆发了激烈争吵，认为国防部在巴赫穆特战役期间没有提供足够弹药补给，公开指责国防部长绍伊古（右）与总参谋长格拉西莫夫应该为瓦格纳佣兵团士兵的大量伤亡负责。6月以来，俄国防部要求雇佣军月底前签署协议服从指挥，这在普里戈津看来无异于缴械，矛盾进一步激化。

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 普里戈津在哪里？ 6月26日被普里戈津点名指责“无能”的俄罗斯国防部长邵伊古在电视露面，解说称其视察前线部队，不过时间和地点都没有没有交待。而人们更关心的却是普里戈津的下落，按照同白俄罗斯达成的协议，他应该前往那里。到了吗？他的新闻官告知，“普里戈津向大家问好。一旦能收发信息，他将回答大家的问题。”

瓦格纳佣军24小时的短命暴动 多少人会跟他走？ 理论上他可以带走他的雇佣军士兵前往白俄罗斯。不确定有多少人会跟他走。 不过瓦格纳军团的生意遍及世界各地，利比亚、叙利亚、非洲多个国家以及拉美的委内瑞拉都是这支雇佣军捞金的地方。上战场的士兵据称每月可以拿到5000美元军饷。普里戈津自称军队仍有2.5万人，美国情报单位估计这个数字应该翻倍。



摩尔还斥责伊朗通过向俄罗斯提供无人机等武器助长乌克兰冲突，他说这一政策“引发了德黑兰政权最高层的内部争吵”。

罕见的讲话

对于英国情报部门来说，公开谈论间谍活动并不寻常。尽管“军情六处”早就在007系列电影中出现，但直到1992年，英国政府才证实军情六处的存在。军情六处的负责人公开讲话更罕有发生。

本周三摩尔演讲所在地是捷克首都布拉格，这里是1968年“布拉格之春”自由运动所在地，该运动被苏联坦克镇压。在英国驻布拉格大使馆发表讲话时，摩尔将乌克兰局势比作1968年的“布拉格之春”。

大约在三年前，摩尔开始担任军情六处负责人。他在2021年11月底也曾进行过一次公开演讲，他在那次演讲中也提到了人工智能的潜力与威胁，批评西方对于人工智能的颠覆性影响反应过于迟钝，在这些极端技术上落后于“倾注资金和雄心”对手。

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在那次演讲中，他表示英国及其盟友“必须挺身而出，阻止俄罗斯违反国际规则体系的活动”。三个月后，俄罗斯入侵乌克兰。

（美联社，路透社等）

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