 英国军情六处“感谢”新华社“反讽” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.01.2022

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英国军情六处“感谢”新华社“反讽”

英国军情六处主任摩尔1月6日对新华社表示“感谢”，认为这家中国官媒两天前发布的一则针对军情六处的反讽短片相当于“免费宣传”。在一个多月前，摩尔就中国的债务陷阱、数据监控、政治胁迫提出了警告。

Großbritannien Entschuldigt sich bei Schwulen-Spionen

英国军情六处总部

(德国之声中文网)新华社在1月4日通过推特发布了一则反讽短片，对英国军情六处进行了恶搞。片名效仿谍战片《007无暇赴死》(No Time to Die)，取名为"0.07无暇笑死"(No Time to Die Laughing)，让两名中国演员扮演英国特工，和美国情报部门召开秘密电话会议。影片假借两名演员之口称，"虚构中国债务陷阱和数据监控"只不过是为情报机关争取更多预算的"可悲借口"。片中的美国情报人员还要求英国特工不要购买华为手机，因为存在被设置后门程序的风险，并赠送了一部"中情局认证"的新手机。

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英国军情六处，又被称为秘密情报局，作风一向神秘。这次处长摩尔进行上任后首次公开演讲，直接点名北京是该处「最重要的优先事项」。

英国今年1月底开放让符合领取英国国民海外护照（BNO）资格的香港人申请签证赴英。12月初，英国下议院讨论一项修正案，决定没有BNO身份的人是否可申请BNO签证，该修正案最终不获接受。

英国与加拿大8日加入澳大利亚与美国的行列，宣布将对北京冬奥进行外交制裁。对此，北京强硬回击。国际奥委会主席同日警告，将奥运政治化恐威胁到该赛事的未来。

英国媒体报道，随着中国间谍活动越趋频繁，英国军情五处、军情六处等机构将招募会说中文的人才参与情报活动。

英国军情六处主任摩尔(Richard Moore)1月6日在推特上做出了回应："谢谢关注 (以及意外的免费宣传)"，同时还附上了他11月30日的演讲链接。

摩尔当时在演讲中警告，中国正试图"利用英国社会的开放性"，并"扭曲全球的公共舆论以及政治决策"。他认为，一方面，英国需要在许多领域和中国合作，但另一方面，中国是一个有着迥异价值观的专制国家，而且正在将打压维吾尔人、香港民主派的手段和技术出口给其他国家的政府。摩尔强调，英国情报人员需要能够在"中国制造"之监控技术遍布全球的环境中开展行动；而"适应一个受'中国崛起'影响之世界将是军情六处的唯一最高优先级要务"。他还希望其他国家也能对中国的债务陷阱、数据监控、政治胁迫有清醒的认知。

而在新华社的反讽影片中，两名演员扮演的英国特工一开始也在谈论摩尔提到的中国威胁，但是后来发现他们误拿了美国的国情报告。随后在与美国中情局官员的电话交谈中，英国特工也发现其手机已经被美国监控，并且提及了2013年美国情报机关被爆料窃听多名欧洲领导人手机的事件。

近年来，由于香港民主派遭打压、新疆维族人遭压迫，英国与中国之间纠纷争吵不断。而伦敦方面跟随美国阻止中国电信设备巨头华为参与其通讯网络建设，也引发了北京的怒火。

(法新社等)

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