英国公布解封计画 欧洲多国将逐步松绑

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊周日 (5月10日) 发表一场电视演说，表示英国将把全国封锁延长至6月1日，但他同时也公布了英国未来数月逐步解封的计画。他表示，包含工程与制造业等无法在家工作的行业，应该自本周起被允许复工，但是这些行业的员工不该使用公共交通工具通勤，并在工作现场应该遵守保持社交距离的准则。

约翰逊説，英国自周三起将解除一天只能外出活动一次的禁令，人民的户外活动将不受限制。他说，英国人民将可以跟同住的人一起晒日光浴丶开车到别的地方与从事体育活动。但约翰逊也强调，英国人在公共场合必须持续遵守保持社交距离的准则，政府也将提高违反保持社交距离准则的罚金。

约翰逊说，有鉴於英国的新冠感染率与死亡率都持续下降，政府才能藉此来放松防疫准则。但他也强调，如果现在便全面解封，将毁掉之前达成的防疫成就，并让英国出现第二波新冠疫情。

约翰逊预估，英国将可能让年幼的孩童在6月1日后返回学校，而部分观光业者与公共场合一个月後，也可以在遵守保持社交距离的前提下，重新对外开放。

欧洲数国解封倒数

根据统计，目前全球有数百万人因新冠疫情而失业。虽然各国政府都面临重启商业活动的压力，但大部分的政府都选择逐步解封。

周一起，法国人民将可以在无须填写申请表的情况下在户外走动。此外，教职员工将返回学校，而部分商家也可重新开业。但酒吧丶餐厅与电影院仍会呈现歇业的状态。

在西班牙，住在都会地区以外的人民可以开始在有户外区域的酒吧与餐厅与家人或朋友聚会。随着欧洲各国的新冠病亡率持续下降，多国政府都开始认定解除封锁指日可待。

然而，有些地区也开始出现第二波新冠疫情。德国日前才逐渐松绑封锁禁令，数据显示德国的新冠感染率已再次上升。德国数个屠宰场发生严重群聚感染事件。早在今年四月，巴符州比肯费尔德（Birkenfeld）的一家肉食品生产厂就有大量员工被检验出感染新冠肺炎。如今在北威州的科斯费尔德（Coesfeld）和奥尔－埃肯施维克（Oer-Erkenschwick）以及石荷州巴德布拉姆斯特市（Bad Bramstedt）的屠宰场都出现疫情。事实上，多年来肉食品业因为员工工作及住宿条件恶劣饱受批评。

科斯费尔德卫生局表示，直至本周六，当地一家屠宰场中有183人感染新冠肺炎。该屠宰场共有1200名员工，约920人接受了筛检。奥尔－埃肯施维克屠宰场的1250名工作人员中则有33人感染。巴德布拉姆斯特市的屠宰场也有109人检验呈阳性。

北威州和石荷州已下令检查肉食品业以及雇工集体宿舍的卫生措施。德国食品餐饮协会（NGG）确信，员工宿舍的情况是造成病毒传播的因素。肉食品制造业的大量员工来自东欧和南欧，他们生活在狭窄的宿舍里，而且卫生设施不足。

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即便如此，除了法国与西班牙外，比利时与希腊周一也将开始逐步解除封锁。此外，之前疫情相当严重的土耳其周日 (5月10日) 也开放65岁以上的公民到户外活动。

虽然欧洲多国本周起将逐步解封，但欧洲各国期望重啓职业足球赛事的希望，恐再次落空。西班牙丶德国与葡萄牙等地都传出足球员群聚感染的现象，但这些国家的足球队老板仍坚称，原订在数周後重新启动赛事的计画仍未改变。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)