英国全面准备无协议脱欧

距离英国脱欧期限只剩一百天。眼看脱欧协议迟迟没有达成一个所有人都满意的版本，英国政府现在宣布，要全面启动无协议脱欧的准备计划。

(德国之声中文网) 週二 (12月18日)，英国内阁宣布要开始针对「无协议脱欧」做准备。「距离我们正式脱欧指剩下三个月，现在已经是紧要关头，必须加快准备的速度。」英國首相的發言人说﹕「这意味着我们现在将开始准备无协议脱欧所需的要素。」

英国国防部长威廉姆森(Gavin Williamson)表示，部分准备工作包括让3500名英国士兵待命，以防公共秩序恶化，并协助应对无协议脱欧可能出现的混乱。

就业及退休保障大臣盧綺停(Amber Rudd)说这些准备工作指只是预防性措施，以防欧盟和英国政府的条约不会经过英国国会。她說﹕「你绑安全带不代表你会出车祸。」

英国商会 (BCC) 表示，脱欧的不确定性已经冲击到商业投资，预计明年国民生产毛额僅成长0.1%，比先前预估1.2%悲观许多。「只剩下一百天了，但还没看到英国政府跟欧盟有达到具体共识，企业也需要采取行动，推迟招聘与投资计划，必要时还需要将业务转移到其他地方，以维护得来不易的供应链。」

两个烂苹果要挑哪个

特蕾莎梅(Theresa May)上週认知到其方案无法获得足够票数之后，决定把表决往后延到1月14日当周举行。此举激怒许多国会议员，他们对梅施压，要她把表决从往前挪到圣诞节长假之前。一些国会议员，包括梅的同党议员，指控她扼杀了其他选项的可能性，尤其是舉行第二次公投。

週二，53位企业家将梅的脱欧协议形容成「死胎」，呼吁她交付公投给全民决定。他們在聲明中表示﹕「如果国会没办法立即对任何形式的脱欧达成共识，我们企业家以个人身份呼吁首相，将她的协议交付给英国人民。」这些商人包括帝国学院国家卫生服务信托主席史凯斯(Richard Sykes)以及房地产搜索引擎Zoopla的创办人切斯特曼(Alex Chesterman)。

梅一直试图把选项限縮於現有方案和无协议脱欧。分析人士认为，她只是希望反对者在看到无协议脱欧的风险时，会在两个烂苹果之間两害取其轻，转而支持政府的立场，毕竟几乎所有反对者都曾经明显反对无协议脱欧。然而，现在却几乎没有人如她所愿。

罗法/李芊(美联社、路透社、德新社)