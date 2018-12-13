 英国全面准备无协议脱欧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2018

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时政风云

英国全面准备无协议脱欧

距离英国脱欧期限只剩一百天。眼看脱欧协议迟迟没有达成一个所有人都满意的版本，英国政府现在宣布，要全面启动无协议脱欧的准备计划。

London Westminster Bridge sunset (picture-alliance/Zumapress/S. Chung)

距离英国脱欧期限只剩一百天。眼看脱欧协议迟迟没有达成一个所有人都满意的版本，英国政府现在宣布，要全面启动无协议脱欧的准备计划。

(德国之声中文网) 週二 (12月18日)，英国内阁宣布要开始针对「无协议脱欧」做准备。「距离我们正式脱欧指剩下三个月，现在已经是紧要关头，必须加快准备的速度。」英國首相的發言人说﹕「这意味着我们现在将开始准备无协议脱欧所需的要素。」

英国国防部长威廉姆森(Gavin Williamson)表示，部分准备工作包括让3500名英国士兵待命，以防公共秩序恶化，并协助应对无协议脱欧可能出现的混乱。

就业及退休保障大臣盧綺停(Amber Rudd)说这些准备工作指只是预防性措施，以防欧盟和英国政府的条约不会经过英国国会。她說﹕「你绑安全带不代表你会出车祸。」

英国商会 (BCC) 表示，脱欧的不确定性已经冲击到商业投资，预计明年国民生产毛额僅成长0.1%，比先前预估1.2%悲观许多。「只剩下一百天了，但还没看到英国政府跟欧盟有达到具体共识，企业也需要采取行动，推迟招聘与投资计划，必要时还需要将业务转移到其他地方，以维护得来不易的供应链。」

Großbritannien Theresa May, Premierministerin | im House of Commons (picture-alliance/empics/House of Commons)

英国首相拒绝第二次公投的提案，随即遭到工党领袖柯宾(Jeremy Corbyn)提出不信认案动议

两个烂苹果要挑哪个

特蕾莎梅(Theresa May)上週认知到其方案无法获得足够票数之后，决定把表决往后延到1月14日当周举行。此举激怒许多国会议员，他们对梅施压，要她把表决从往前挪到圣诞节长假之前。一些国会议员，包括梅的同党议员，指控她扼杀了其他选项的可能性，尤其是舉行第二次公投。

週二，53位企业家将梅的脱欧协议形容成「死胎」，呼吁她交付公投给全民决定。他們在聲明中表示﹕「如果国会没办法立即对任何形式的脱欧达成共识，我们企业家以个人身份呼吁首相，将她的协议交付给英国人民。」这些商人包括帝国学院国家卫生服务信托主席史凯斯(Richard Sykes)以及房地产搜索引擎Zoopla的创办人切斯特曼(Alex Chesterman)。

梅一直试图把选项限縮於現有方案和无协议脱欧。分析人士认为，她只是希望反对者在看到无协议脱欧的风险时，会在两个烂苹果之間两害取其轻，转而支持政府的立场，毕竟几乎所有反对者都曾经明显反对无协议脱欧。然而，现在却几乎没有人如她所愿。

罗法/李芊(美联社、路透社、德新社)

  • Großbritannien | Theresa May im House of Commons (picture-alliance/dpa/empics/Pa Wire)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧支持者

    英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

  • Birmingham Boris Johnson Rede auf Parteitag Konservative Partei (Imago/i Images/A. Parsons)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧强硬派

    自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

  • Liverpool Labour-Chef Jeremy Corbyn auf Parteitag (Reuters/H. McKay)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    工党“忠诚派”

    工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

  • Großbritannien Kampagne gegen den Brexit (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    脱欧反对派

    工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

  • Großbritannien DUP-Konferenz in Belfast - Arlene Foster (picture-alliance/dpa/M. Cooper)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    “Backstop”保障措施的反对派

    所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

  • Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident 09/2014 (Imago)

    英国脱欧协议 各方到底在争什么？

    欧盟的耐心受到“考验”

    在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”


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