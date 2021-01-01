英国全境封锁 德国将延长停摆

（德国之声中文网）当地时间1月4日晚上8点，英国首相鲍里斯·约翰逊发表全国电视讲话，宣布英格兰全境从5日起实施最高级别严格管控措施，以阻断迅速蔓延的新冠病毒疫情。管控措施暂定实施6周，至二月中旬再重新进行评估。



新措施包括学校关闭，除看病、购买食品等必需品以及上班外，不得离开家，户外运动也被禁止。



英国是欧洲中受疫情冲击最大的国家之一。单日新增新冠确诊病例不断攀升，本周一达到近59000例。与去年春相比，住院治疗的新冠病人增加了40%。



专家称，在英国发现的变种新冠病毒传播速度比之前加快了50%到70%。约翰逊表示，新变种以“令人沮丧而震惊”的方式传播，如果不对疫情加以控制，英国的全民医疗保健系统部分将在21天内陷入崩溃。他向全民呼吁道：“请您呆在家中，保护我们的全民医疗保健系统，拯救生命。”



第二款疫苗在英投入使用



约翰逊强调，今后几周将是最困难的时期，但他相信已进入斗争最后阶段，”因为随着一针针疫苗注射到我们胳膊里，抗击新冠的斗争将出现有利于英国人民的转变。“



英国从12月8日起为民众接种德国生物新技术公司Biontech与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗。迄今该国已有超过100万人完成首剂接种。从1月4日起，英国又开始接种第二款疫苗——牛津-阿斯利康疫苗（Oxford-AstraZeneca）。一为82岁的透析病人成为了首位接种牛津-阿斯利康新冠疫苗的人。 82岁的Brian Pinker成为英国首位接种牛津-阿斯利康新冠疫苗的人



由于疫苗目前供给有限，为让更多人得到首剂疫苗注射，英国已将决定延迟注射第二剂疫苗，两剂疫苗之间的预留时间由21天改为12周。有报道称，证据显示，延迟注射第二剂疫苗可能会让牛津-阿斯利康疫苗更加有效，但尚不清楚对（Pfizer）-BioNTech疫苗是否同样有效，因为实验中没有采取过这样的使用方式。



英国的其他地方政府也采取了类似的严格封锁措施，苏格兰首席部长尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）本周一下午宣布，从次日起在苏格兰实施严格管控措施。学校关闭至2月，居民外出受到严格限制。



德国可能将管制措施延长至本月底



德国从12月16日起实行公共生活广泛停摆的抗疫措施。1月5日，德国总理默克尔和16个州州长再次讨论是否延长目前的封锁措施。据德国媒体报道，德国联邦政府和大部分州已经同意将严格的管制措施延长至1月31日。



据罗伯特科赫研究所统计，德国目前的7天新增感染率为每10万人中139.6例。远高于可能带来管制放宽的每10万人中新增50例这一数字。

新冠封锁令下的德国空城 冷冷清清的柏林购物街 柏林的选帝侯大街（Kurfürstendamm）商店林立，以往人群熙攘，是柏林最繁华的商业大街。由于政府颁布了严厉的防疫封锁措施，现在这里大部分商店都已关门谢客。

新冠封锁令下的德国空城 圣诞市场空无人烟 选帝侯大街附近的Breitscheidplatz广场是柏林举办圣诞市场的传统之地。2016年，这里发生了一起严重的伊斯兰极端分子袭击事件，导致12人丧生。现在，警方在这里采取了大规模的安全措施。

新冠封锁令下的德国空城 橱窗风景依旧 位于选帝侯大街街一端的KDW被认为是德国最著名的百货商场。但如今除了著名的食品部之外，商场的其它部门都被关闭。德国零售业主本应得到一笔补偿金，但是很多零售商现仍在等待政府承诺的12月援助补贴款。

新冠封锁令下的德国空城 汉堡市中心繁华不再 虽然是德国第二大城市，但汉堡市中心的商业购物区也是人烟稀少，一片凄凉。这里的零售商估计第二次封锁将导致销售额大幅度下降，前提是真的能够按计划在1月10日结束封锁。

新冠封锁令下的德国空城 慕尼黑老城缺少人气 在巴伐利亚州首府慕尼黑市中心的主要购物街Marienplatz和Stachus，往年这个季节正是人们聚在一起喝圣诞热红酒的时候。如今因在公共场所实行了严格的禁酒令，往日的热闹景象已经不复存在。

新冠封锁令下的德国空城 巴伐利亚入“冬眠” 夜幕下都巴伐利亚州首府慕尼黑行人稀少，犹如处于沉睡之中。即便是白天，封锁措施也令疫情严重的巴伐利亚失去了以往生机勃勃的景象。据德国电视一台报道，尽管采取了严厉的封锁措施，仍有69%的德国人支持第二次所谓的封锁。

新冠封锁令下的德国空城 重灾区萨克森州 萨克森州的感染率之高远远超过几乎所有其它联邦州。上周五（12月18日），仅该州鲍岑县（Bautzen）每10万居民在一周内的新增感染病例就达到700多人。县城市中心商业街上的这个圣诞金字塔，似乎并没有给人增添更多的节日气氛。

新冠封锁令下的德国空城 圣母教堂前的警示牌 萨克森州首府德累斯顿早已规定戴口罩的义务。上周末，该州实施了更严格的防疫措施。为了减少顾客流量，超市只允许出售必要的日常用品。衣服、书籍或玩具等商品不得出售。

新冠封锁令下的德国空城 恍如隔世 除了从柏林墙修建至1989年被推倒这段时间，勃兰登堡大门前的广场还从未像现在这样冷清。不仅游客稀少，而且每年现场直播的除夕夜庆祝集会和午夜烟花也被取消。由于新冠疫情的原因，除夕夜倒计时聚会今年只能通过电视或电脑手机进行了。 作者: Friedel Taube







乐然（综合报道）



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