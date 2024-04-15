英国保证在英港人安全 港府批唱衰国安法

（德国之声中文网）英国政府周一（4月15日）发布《香港问题半年报告》，遭港府强硬反驳，批评英方“重施故技”对香港发表“颠倒黑白的谬论”，呼吁其“停止干涉中国内政和 香港事务”。

据香港电台报导，港府、中国驻英国使馆、中国外交部驻港特派员公署等单位皆发布声明谴责英国，称英国对香港选制及去年区议会选举的说法“完全失实”。

港府主张，上一届区议会“乱象在香港人尽皆知和厌恶”，因此有必要“让区议会重回正轨”，让“爱国爱港”者可以参与。

中国表示已向英方提出严正交涉，除了重申“香港是中国的香港”及“一国两制”等一贯立场，也“敦促英方尊重香港已回归中国的现实”。

今年3月，香港《基本法》第23条立法迅速通过后正式上路；中国外交部称，新法“进一步巩固了特区维护国家安全的坚实屏障”，而且“无论英方进行多少次唱衰抹黑，都 不可能改变这个铁的事实”。

英方的报告说了什么？

曾任首相的英国外交大臣卡梅伦(David Cameron)在政府定期香港问题报告的前言中写道：“国安法案在英国没有任何效力，我们同香港或者中国没有任何生效的引渡条约。……我想向我们尊贵的在英香港群体保证：你们在这里很安全。”

中国特别行政区香港三月底出台了新的国安法案，禁止叛国、破坏、煽动叛乱、窃取国家机密、间谍行为，最高可判无期徒刑。北京方面表示，新法案对于维护香港繁荣和稳定“很有必要”。美国和英国等西方国家则抨击新法案为中国及香港当局压制不同意见的新工具。

外交大臣卡梅伦表示，这一仓促通过立法程序的新法案“很可能与国际人权法案不相容，也不符合香港承诺坚持的国际标准，并将对香港人民行使其权利和自由产生负面影响。”

在今年3月香港特区当局根据《基本法》第23条订立国安法之前，中国全国人大常委会已经在2020年以《基本法》附件的形式出台过港区《国安法》。

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