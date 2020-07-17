英国传考虑暂停与港引渡协议 中英关系恐变质

（德国之声中文网）周日(7月19日) 多家英国媒体报导称英国「极有可能」停止与香港的引渡协议。英国的《泰晤士报》报导，英国外相拉布周一晚间将发表声明，极有可能在内容中对英国与香港的引渡协议表达关注。一名英国政府官员更向《泰晤士报》透露，英国有可能暂停与香港的引渡协议。

英国《金融时报》与《每日电讯报》也纷纷报导了相关内容，但当路透社意图向英国外交部求证此事时，英国外交部拒绝对此事做出回应。专家认为，如果英国决定暂停与香港的引渡条例，此举将使中英两国的关系陷入更紧张的局面。

英外相誓言因维吾尔人权制裁中国

本周日，英国外相拉布 (Dominic Raab) 接受英国广播公司访问时表示，中国新疆维吾尔人的人权明显受到严重侵犯，并誓言将对中国采取制裁行动。

拉布在「安德鲁马尔秀」(Andrew Marr Show) 中指出，很明显的，中国政府正在公然的侵害新疆维吾尔人的人权，而这也是为何有27个国家在日内瓦举行的联合国会议上，要求北京停止侵害维吾尔人人权，以及香港人的人权。他说，英国国会周一 (7月20日) 将针对香港与中国的情势，进一步分享相关措施。

然而，中国驻英大使刘晓明在接受同一个节目访问时，被主持人要求解释为何一段广为流传的视频中，有数百名维吾尔人疑似以嫌犯的方式被送上火车。刘晓明称，他不确定该节目从何处取得那段视频，并强调新疆自1990年代起因发生了「数千起」恐怖攻击事件而彻底被改变。

刘晓明说：「每个国家有时都会转移犯人，而你所谓的西方情报资讯一直对中国做出不实指控。他们声称新疆有超过百万名维吾尔人遭迫害，但你知道新疆的总人口有多少吗？50年前新疆维吾尔人的人口约400至500万人，但现在新疆维吾尔人口有1100万人。西方国家指控中国在新疆进行种族清洗，但维吾尔人的人口却在过去几十年翻倍了，这也证明中国政府并没有在新疆对维吾尔人施行绝育的政策。」

刘晓明说，"如果英国政府真的走出制裁中国个人的这一步，中国将坚决回击。"刘晓明说，"你看到美国制裁中国官员后，我们也制裁他们的参议员以及其他官员。我不希望看到中英关系上出现这样以牙还牙的回合。"他表示，希望看到英国有自己独立的外交政策，而不是跟着美国的指挥棒转。

本月早些时候，美国政府宣布制裁4名侵犯新疆人权的中国官员。稍后不久，中国外交部做出对等回应。

英国计划派航母去南海

英国首相约翰逊称港版国安法"严重违反"了香港主权回归中国前签署的《中英联合声明》。他宣布，作为对中国出台港版国安法的反制行动，英国将对香港居民放松居留以及定居英国的政策。而北京称此举是对中国事务的"粗暴干涉"。

中英关系的恶化并不仅仅局限在外交领域的口水战上。几天前，英国《星期日泰晤士报》报道，英国政府正在考虑将两艘航母中的一艘--即"伊丽莎白号"航空母舰派往远东海域，参加对抗中国的"国际联盟"的共同行动。据报道，这个有美国和日本参加的国际联盟还将在南海海域举行军事演习。中方曾警告说，不要采取这一"危险步骤"，让两国目前的紧张关系继续升级。

在上周二，英国政府宣布排除中国民企华为参与英国的5G移动网络的建设。该决定意味着，英国电信公司不能在今年年底之后购买华为产品，而现在已经使用的产品必须在2027年之前撤出英国电信网络。

不过，《卫报》、《观察家》等英国媒体报道，英国方面已同华为代表进行了私下沟通，暗示排除华为的决定建立在地缘政治的基础上，如果今年11月特朗普没有连任的话，现在做出的决定仍然可以收回。

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