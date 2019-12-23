 英国传恐怖攻击事件 凶嫌遭当街击毙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2020

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时政风云

英国传恐怖攻击事件 凶嫌遭当街击毙

英国首都伦敦周日传出一名男子持刀攻击路人的事件，至少两名路人遭刺伤，其中一名患者出现危及生命的情况。 伦敦警方表示，他们认为这起攻击事件是伊斯兰极端主义所引起。

England Messerattacke in London (picture-alliance/AP Photo/A. Pezzali)

(德国之声中文网) 一名身上绑着假炸弹的英国男子周日 (2月2日) 在伦敦南方当街刺伤两名路人，随后遭警方击毙。 伦敦警方表示：「其中一名伤员因出现危及生命的伤势，已送医治疗。 另一名伤员则是在现场紧急治疗后，再送往医院救治。 」

此外，案发现场也因警方朝凶嫌开枪导致玻璃碎裂，一名路人也因此出现轻微受伤的情况。 警方在案发现场宣布凶嫌死亡。 虽然警方尚未公布所有与凶嫌相关的细节，但警方表示他们认定凶嫌是20岁的安曼 (Sudesh Amman)。

警方表示，安曼案发时将一个假的炸弹绑在身上，这使他们相信整起攻击事件与伊斯兰恐怖主义有关。 根据英国媒体报导，安曼曾因持有恐怖主义文件与传递恐怖主义，遭判刑3年4个月。 他上个月在服刑过半后获释，警方也持续追踪他的行踪。

英国首相约翰逊在案发后，感谢第一时间做出反应的人员。 他说：「我挂念着因这起攻击事件受伤与遭波及的每个人。 」

英国国内的恐怖主义

目击者向英国新闻联合社表示，安曼案发时手持一把长刀，胸前则挂着一个银色的不明罐状物。 他说：「一名看似是便衣警察的人紧追着凶嫌，接着凶嫌便被击毙。 」

England Messerattacke in London (Reuters/A. Bronic)

此外，案发现场也因警方朝凶嫌开枪导致玻璃碎裂，一名路人也因此出现轻微受伤的情况。 警方在案发现场宣布凶嫌死亡。 虽然警方尚未公布所有与凶嫌相关的细节，但警方表示他们认定凶嫌是20岁的安曼 (Sudesh Amman)。

目前英国警方尚未公布更多与此攻击事件相关的细节。 过去10年，英国境内出现越来越多恐怖攻击事件。 去年11月，一名被定罪的凶嫌在伦敦市中心，当街刺死两个路人。 他随后被周围其他人制伏，但案发时，凶嫌身上穿著一件假的自杀炸弹背心。

同一个月，英国政府将英国受恐怖攻击威胁的程度从「非常高」降到「高」。 这是2014年以来，英国受恐怖攻击威胁程度最低的一次。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社) 

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