 英国会通过动议 认定中国在新疆实施种族灭绝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2021

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时政风云

英国会通过动议 认定中国在新疆实施种族灭绝

英国下议院22日一致通过一项动议，认定中国在新疆迫害维吾尔人的行为构成种族灭绝与反人类罪。英国议会此举也让英国首相约翰逊在此议题上面临越来越大的压力。

England | Trauer um Captain Sir Tom Moore

英国下议院的650议员22日全数通过批准了一项动议，宣布中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族施行的政策构成种族灭绝和反人类罪。

(德国之声中文网) 英国下议院的650议员22日全数通过批准了一项动议，宣布中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族施行的政策构成种族灭绝和反人类罪。该动议不具约束力，无法迫使英国政府采取行动。但此举表明，英国政治人物对中国涉嫌侵犯人权的呼声越来越高。

该动议是由保守党立法者加尼 (Nus Ghani) 提出的，她是其中一名近期因批评中国对待维吾尔人的作法而被中国制裁的英国议员。

她22日在下议院发表演说时表示：「外界有一种误解，认为种族灭绝只是一种行为，也就是大规模屠杀，但这是错误的。」她补充说，种族灭绝的所有标准--意图全部或部分摧毁一个民族丶族裔丶种族或宗教群体，都正在新疆发生。

美国政府以及比利时丶荷兰和加拿大的议会都指责北京的种族灭绝行为，尽管加拿大总理特鲁多一直不愿意使用这个词形容新疆的人权情况。

中国政府强烈反对关於他们在新疆虐待维吾尔人的指控，并称这些再教育营是为了支持经济发展和打击伊斯兰激进主义才创立的职业培训中心。在多家国际媒体相继发布有关于新疆存在强迫劳动的报道後，中国政府向外国服装和鞋类品牌施压，希望改变它们停止使用新疆棉花的决定。

约翰逊的立场?

英国首相约翰逊面临来自保守党政府内部越来越大的压力，要求他在侵犯人权的问题上对北京采取更强硬的立场。英国议员多次试图推动一项法案，希望赋予高等法院权力来决定一个国家是否实施种族灭绝，并阻止英国与中国的贸易交易，但这些措施都被政府忽视。约翰逊警告说，不要对中国采取「冷战思维」，并坚持认为与北京培养伙伴关系很重要。

UK Boris Johnson Unterhaus Rede

英国首相约翰逊面临来自保守党政府内部越来越大的压力，要求他在侵犯人权的问题上对北京采取更强硬的立场。

上个月，英国与欧盟丶加拿大和美国一起，针对维吾尔人受迫害的议题对特定的中国官员进行了协调性的制裁，这也激起了北京的迅速报复。

在越来越多的证据表明，维吾尔人和其他少数民族的权利受到严重侵犯的情况下，英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 说，这些措施都是希望透过密集的外交行动来做出反应。

中国持续反驳

DW.COM

美国智库8日发布独立报告，认定中国迫害维吾尔人的行为，违反联合国《防止及惩治危害种族罪公约》中所有条款。报告作者认为，报告结果能让其他国家采取必要行动。

继加拿大国会之后，荷兰国会也跟着通过动议认定中国对新疆的维吾尔人实施「种族灭绝」，成为欧洲第一个提出相关动议的国家。

加拿大国会22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。虽然该动议没有约束力，但外界认为决议结果仍会迫使加拿大政府针对这个议题表态。

本周ㄧ，人权观察发布一份报告，称中国在新疆对维吾尔族及其他突厥裔穆斯林犯下反人类罪的罪行。「中国当局对突厥裔穆斯林的生活丶宗教和文化进行着有系统的破坏，」人权观察中国部主任索菲・理查德森（Sophie Richardson）说。 「北京自称是在提供『职业培训』和『去极端化』，但这种说辞无法掩饰危害人类罪的丑恶现实。」

上个月，全球超过50位专家与学者比对中国政府迫害新疆维吾尔人的相关证据与联合国的1948年《防止及惩治危害种族罪公约》，认定中国政府的行为构成种族灭绝，强调中国必须针对违反了《防止及惩治危害种族罪公约》中所有的条款承担国家责任。

尽管如此，中国政府多次否认国际社会的指控。中国外交部长王毅上个月在两会期间称，所谓新疆存在种族灭绝的说法「谎谬绝伦」，「完全是别有用心的造谣，彻头彻尾的谎言」。他说，很多过去造访过新疆的外国朋友都说，他们见到的新疆与西方媒体报导的新疆完全不同。

(路透社、美联社) 

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