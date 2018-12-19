英国会拒绝无协议脱欧 首相进退两难

英国预定在1月15日针对脱欧协议进行投票表决，但是通过的机会仍十分渺茫。眼看脱欧大限逐渐接近，英国会这次修法更加限缩特蕾莎梅的转圜空间。

（德国之声中文网）眼看各方反对意见不断，特蕾莎梅上个月选择延后表决脱欧协议。 现在已经确定在1月15日伦敦时间晚上7点(北京时间半夜兩點)进行投票表决，并从周三开始进行为期5天的辩论。

虽然表决时间已经确定，但是特蕾莎梅与欧盟达成的脱欧协议尚未获得国会的认同。 另外，国会又在1月8日，以303票比296票，通过财政法案的修正案，禁止政府未经国会授权，就修改税法支应无协议脱欧所衍生的财政困难。

这个结果显示国会多数议员反对无协议脱欧。但是，眼看脱欧期限的3月29日逐渐接近，特蕾莎梅的脱欧协议却也还没有获得国会议员的多数认同。

特蕾莎梅在这个礼拜举办多次酒会招待国会议员，试图说服他们，表示现在这个协议已经是现阶段所能做出的最佳选择。 她重申，针对过去脱欧协议中最富争议性的话题，也就是关于北爱尔兰的核心议题上，已经获得欧盟的承诺。 她的發言人也说，最近特蕾莎梅与欧盟官员频繁协商，只为了要在下周表决时，能够提供给国会议员们更有说服力的条件。

脱欧的延期危机

2017年，特蕾莎梅正式按照《里斯本条约50条》启动脱欧程序。 该条文规定脱欧程序须在两年内完成，即在2019年的3月，英国就要正式脱欧。 但是在脱欧协议未获得国会认同的情况下，某些国会议员认为，特蕾莎梅很可能再度延后脱欧期限。 按照《里斯本条约50条》规定，若要延后脱欧日期，需要得到欧盟的其他27个会员国一致同意，而且最多只能延长1年。

如果延后脱欧成为事实，接下来有两种可能情况：一个是短暂地延后3个月，就可以刚好遇上欧盟议会5月底的选举后之后召开的第1次会议，以避免在欧盟议会可能衍生的问题。 第二个选项是直接延后1年，但是这对英国来说会比较麻烦，因为在明知要离开欧盟的前提下，仍然必须选出一个代表派到欧盟议会。

特蕾莎梅现在仍然努力向欧盟取多更多保证，以安抚反对的英国议员。 有些反对者宁愿无协议脱欧，还有些人坚持反对脱欧。 他们认为，欧盟能够开出的新条件充其量也只是老调重弹。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)