英国会否决动议 首相孤立无援

(德国之声中文网) 週四，英国首相特蕾莎梅提出一项动议，希望国会承认她在与欧盟谈判上取得的进展，声援她回到布鲁塞尔重启脱欧谈判，争取更多有利的条款，尤其是在爱尔兰边境措施如何处理的问题上面。然而，这个动议却遭到国会以303票对258票否决。虽然这个动议没有法律效力，却显示出不论是硬脱欧派还是硬留欧派，特蕾莎梅两面都不讨好。

首相办公室在动议被否决之后，低调表示政府会持续与布鲁塞尔协商，想办法修正现有的脱欧条款。首相办公室的发言人表示，特蕾莎梅仍然相信她的政党支持着自己，但是他们之所以没有投下支持票，是因为在这个阶段，「无协议脱欧」的选项仍然未被排除，而他们对此有所顾虑。首相办公室声称，反对党杯葛脱欧协议，实际上只会让无协议脱欧更可能成真。

工党领袖柯宾(Jeremy Corbyn)在投票结束后说，投票当下不在现场的特蕾莎梅可能会愿意出面「坦诚她的脱欧策略已经失败」。他说: 「今晚的投票结果显示，特蕾莎梅对脱欧的处理方式没有获得多数认同。」他补充: 「她不可以只是等着时间过去，然后期待会有什么东西出来解救她的日子或面子。」

苏格兰民族党议员柏家辉(Ian Blackford)也认为这是政府的「重大挫败」。他说:「到头来，在政府的工作遭到挫败时，首相应该要在现场，承担她的责任。她在哪里?」

罗法/杨威廉(法新社、路透社、美联社、德新社)