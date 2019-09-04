 英国会决定延后脱欧 拒绝提前大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2019

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时政风云

英国会决定延后脱欧 拒绝提前大选

英国首相约翰逊连续两天踢到国会铁板: 先是在周二被自己的保守党议员倒戈，又在周三被反对党拒绝动议。脱欧之路遥遥无期，但是国会休会近在眼前。新首相与英国国会目前像是两条平行线，没有交集。

Brexit - Debatte im Unterhaus (picture-alliance/dpa/AP/House of Commons/J. Taylor)

英国首相约翰逊在失去同党议员后，在国会中显得势单力薄

（德国之声中文网）英国议员周三 (9月4日) 通过了一项法案，防止首相约翰逊推动无协议脱欧。这也使新首相的强硬脱欧策略再度受挫。此外，反对派也阻止了首相关于提前大选的提议。

周三 (9月4日) ，下议院以327票对299票通过法案，将脱欧时程延长三个月。该法案接下来将由英国上议院决议，但上议院必须赶在下周国会强制休会前通过此法案。

9月3日，英国下议院议员在投票过程中，有21位保守派议员倒戈，使反对无协议脱欧的议员得以在周三提出法案阻止无协议脱欧。倒戈的保守派议员因此被约翰逊逐出政党。这约翰逊的这个决定也因此使他自己的政党在国会失去多数优势。

首相欲提前大选遭反对党拒绝

英国首相约翰逊强调，他的政党已经失去在国会的多数优势。约翰逊一直想要将国会选举提前至10月15日，在周三要求下议院针对此动议进行投票。他强调不论有没有与欧盟达成协议，英国都必须如期在10月31日完成脱欧。 他誓言绝对不让脱欧时程延后，强调目前的草案将让欧盟掌控脱欧谈判的局势。

然而，反对派的工党不支持提前大选的动议，因此拒绝参与投票。这使得该动议没有获得三分之二以上的议员支持，因未达门槛宣告失效。

工党党魁柯宾(Jeremy Corbyn) 在特蕾莎·梅 (Theresa May) 任内多次提出要重新选举。但是这次他代表工党表示反对约翰逊的提议，理由是他认为约翰逊的提议「愤世嫉俗」，因此就算柯宾自己想要选举，除非防止无协议脱欧的措施确实实施，否则他也不愿意支持约翰逊。

然而，唐宁街也强调不论周三投票结果为何，约翰逊都不会请辞首相职位。美国总统特朗普也支持此决定，在白宫告诉记者：「约翰逊知道如何取得胜利，所以我们不用替他担心，他会没事的。 」

UK | Premier Boris Johnson vor Downing Street 10 (picture-alliance/AP Photo/A. Pezzali)

约翰逊在七月成为英国新首相，但是脱欧问题依然无解

约翰逊在七月成为首相后曾表示，希望重新针对特蕾莎·梅 (Theresa May) 与欧盟达成的脱欧草案进行协商，强调他提出的无协议脱欧将迫使欧盟同意更好的条件。 然而，欧盟目前拒绝重启脱欧协商。 法新社报导，一名资深欧盟官员周三表示，双方在下个月在布鲁塞尔召开的峰会中，最后一刻达成新协议的可能性很低。

欧盟委员会则说英国仍未针对脱欧草案中最具争议性的环节，也就是所谓的爱尔兰边境问题提出后备方案。尽管约翰逊强调他的团队已在与欧盟协商中取得重大进展，工党领袖柯宾 (Jeremy Corbyn) 则批评约翰逊所提的协商只是在浪费时间而已。

欧盟委员会表示无协议脱欧的风险正在逐渐升高。外界担忧，如果英国最后真的无协议脱欧，可能在一夕之间对英国与欧盟之间46年的经贸关系造成重大伤害。但英国央行行长卡尼 (Mark Carney) 周三则表示他认为无协议脱欧带来的经济伤害可能比之前预期的低，因为英国政府会做好准备。

杨威廉/罗法(法新社、路透社)

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