英国会再施压 政府应变期间缩至三天

（德国之声中文网）英国国会通过修正案，表明特蕾莎梅提出的脱欧协议若在1月15日未获通过，政府向国会回报替代方案的时间由21个工作天缩短至3个工作天。

这也就是说，脱欧协议在1月15日周二没有通过的话，政府必须在三个工作天加上两天假日以后，也就是1月21日周一向国会提出替代方案。

周二，国会才刚通过税法修正案，限缩政府加税因应无协议脱欧的财政困难。 当时的表决结果就已显示出国会大多数人不愿意无协议脱欧。 现在，在周三开启五天辩论的当天，由葛伟富(Dominic Grieve)主导的修正案以308票对297票获得通过，不但再度强化这个立场，更给英国政府施加压力。

提出这个法案的保守党议员葛伟富说，这项修正案意在加速脱欧进程，更具体的避免无协议脱欧的發生。 虽然特蕾莎梅一再强调与欧盟的协议仍在进行当中，取得成果的可能性非常高，反对党工党领袖柯宾(Jeremy Corbyn)却反驳说，脱欧协议从十二月到现在，「就连一个逗点、一个句号都没有改变」。

脱欧协议原订12月进行表决，但是特蕾莎梅眼看反对声浪尚未平息，决定延后表决。

虽然国会中仍有许多支持脱欧的议员催促政府尽快脱欧，就算没有协议也无妨。 但是经济学领域的专家学者预测，英国一旦脱欧，与欧盟的贸易往来就会被课关税。 这会引發企业出走潮，造成经济危机。

虽然国会的动作有助于督促英国政府避开无协议脱欧，但是如果脱欧协议未获通过，无协议脱欧仍然会是默认结果。

日本首相访英

正当特蕾莎梅为脱欧焦头烂额之际，日本首相安倍晋三也正在拜访英国的路上。 过去，日本受到前任首相撒切尔夫人的大力邀请，日本企业在英国投资的金额高达460亿英镑（590亿美金）。 安倍晋三预计在周四会与特蕾莎梅见面，讨论脱欧可能的影响。

罗法/杨威廉(美联社、路透社)