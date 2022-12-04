英国伊朗双重国籍者遭德黑兰处死

（德国之声中文网）伊朗司法部门新闻网站Mizan在1月14日报道了这一消息，称阿克巴利(Ali Reza Akbari)因被控犯有腐败、为英国从事危害伊朗安全的间谍行动之罪行已被执行死刑。伊朗当局称，阿克巴利曾经为英国军情六处工作，并且"很长一段时间内与不同国家的敌方情报人员进行了广泛会晤"；阿克巴利还被指控参与了2020年杀害伊朗顶尖核科学家法赫扎德(Mohsen Fakhrizadeh)的案件。Mizan网站还发布了一段视频，显示阿克巴利承认一名英国特工曾向他询问法赫里扎德的情况。

不过，BBC波斯语节目1月11日曾播出一段据信是阿克巴利的音频，后者说他在遭受酷刑后承认了自己并没有犯下的罪行。

阿克巴利已经被处决

阿克巴利在2000年到2008年曾担任伊朗国防部副部长，他上任时，该国总统为改革派政治家哈塔米(Mohammad Khatami)。2005年，保守强硬派人物艾哈迈迪-内贾德出任伊朗总统。根据伊朗官方媒体的说法，阿克巴利在2008年曾短暂被拘押，获得保释后逃亡英国。不过路透社并不能核实阿克巴利是否在2008年抵达英国。BBC波斯语节目报道称，阿克巴利是在2019年接到一名曾参与核问题多边会谈的伊朗外交官邀请返回德黑兰，并且在此期间被捕。

英国首相苏纳克已经对阿克巴利遭绞刑处决表示"震惊"，称这是伊朗野蛮政权所实施的冷酷、懦弱的行径。苏纳客指责伊朗当局无视人权，并对阿克巴利的亲友表示哀悼。美国国务院一名发言人则指责伊朗司法当局是出于政治动机而处死阿克巴利，并对有关阿克巴利被迫做出认罪的报道表示不安。

伊朗不允许其公民放弃本国国籍，而因此拥有双重国籍的伊朗人常常会因间谍罪被捕，尤其是拥有英国或者美国国籍的人士。

（路透社、法新社、美联社等）

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