 英国介入国安法争议 北京以投资要胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2020

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时政风云

英国介入国安法争议 北京以投资要胁

中国驻英大使刘晓明再次出面严批伦敦插手干预香港事务，他也警告任何禁止华为进入英国5G电信市场的决定都将向中国企业发出 「非常糟糕的信息」。

Hongkong Proteste mit britischem Pass (picture alliance/AP Photo/Kin Cheung)

在《港区国安法》通过后，拥有英国海外国民身份（BNO）的港人能够居留5年工作读书，再以一年时间申请入籍。

(德国之声中文网) 中国驻英大使刘晓明周一 (7月6日)指责英国「粗暴干涉」中国内政，对英国为约300万香港居民提供获得英国公民身份的途径表达不满。

他说：「此举是对中国内政的粗暴干涉，公然践踏国际关系的基本准则。」

他也批评英国政府持续对香港事务发表不负责任的言论，也说这些作法可能会损害未来的中国投资。

英国方面坚持新法「明显而严重 」地违反了1984年的《联合声明》。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）否认刘晓明的指控，并表示中国违背保障港人自由的《联合声明》。

他说：「这是一个信任问题，世界上很多国家都在问这个问题：中国是否履行了国际义务？」

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北京制定《港区国安法》后，各界担心北京或港府会以此打击异议人士。许多港人也担心言论入罪，紧急删除网上言论或账号。多家社交媒体巨头表态要谨慎评估如何因应。 (07.07.2020)

继上周正式公布《港区国安法》的完整内容後，香港政府周一晚间进一步公布国安法43条的施行细则，主要让香港警方在依据国安法执法时，能拥有更大的权力。 (07.07.2020)

有评论指出，德国政府把定于今年晚些时候举行的中欧特别峰会放在莱比锡，也许并非巧合。莱比锡市民曾在1989年抗议东德共产党专制的历史，对今天有何启发？ (05.07.2020)

德国外交部就港版《国安法》提醒本国公民“自我审查”，这一做法遭到了《法兰克福汇报》的激烈抨击。《世界报》则批评德国消费者只图自己方便、不顾商品背后之侵犯人权问题的短视行为。 (06.07.2020)

国安法影响英国使用华为决定

外界仍在观望英国首相约翰逊的态度。虽然他称自己是 「亲中派」（sinophile），但他也曾说过「要为我们的香港朋友撑腰」。

此外，他在华为参与英国5G基础设施开发的临时决定上措辞强硬，称将保护关键基础设施不受「敌对国家供应商 」的影响。

约翰逊面临美国和一些英国议员的压力，要求以安全为由禁止华为。英国媒体部长周一则表示，针对华为的决定并非不会改变。

刘晓明表示，中国希望与英国保持友好关系，但他补充说:「如果你想成为中国的敌对国家，你就必须承担后果」。

他强调，在华为的决定上转弯，将损害英国作为一个开放、商业友好环境的形象。

他说:「中国商界都在关注你如何处理华为。如果你排挤了华为，就会给其他中国企业发出一个非常不好的信息。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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