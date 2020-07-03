英国介入国安法争议 北京以投资要胁

(德国之声中文网) 中国驻英大使刘晓明周一 (7月6日)指责英国「粗暴干涉」中国内政，对英国为约300万香港居民提供获得英国公民身份的途径表达不满。

他说：「此举是对中国内政的粗暴干涉，公然践踏国际关系的基本准则。」

他也批评英国政府持续对香港事务发表不负责任的言论，也说这些作法可能会损害未来的中国投资。

英国方面坚持新法「明显而严重 」地违反了1984年的《联合声明》。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）否认刘晓明的指控，并表示中国违背保障港人自由的《联合声明》。

他说：「这是一个信任问题，世界上很多国家都在问这个问题：中国是否履行了国际义务？」

国安法影响英国使用华为决定

外界仍在观望英国首相约翰逊的态度。虽然他称自己是 「亲中派」（sinophile），但他也曾说过「要为我们的香港朋友撑腰」。

此外，他在华为参与英国5G基础设施开发的临时决定上措辞强硬，称将保护关键基础设施不受「敌对国家供应商 」的影响。

约翰逊面临美国和一些英国议员的压力，要求以安全为由禁止华为。英国媒体部长周一则表示，针对华为的决定并非不会改变。

刘晓明表示，中国希望与英国保持友好关系，但他补充说:「如果你想成为中国的敌对国家，你就必须承担后果」。

他强调，在华为的决定上转弯，将损害英国作为一个开放、商业友好环境的形象。

他说:「中国商界都在关注你如何处理华为。如果你排挤了华为，就会给其他中国企业发出一个非常不好的信息。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)