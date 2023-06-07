 英国：乌克兰正进行「重大」军事行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2023

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时政风云

英国：乌克兰正进行「重大」军事行动

英国国防部通报，乌克兰过去48小时内正进行「重大行动」。这是否表明乌克兰展开大反攻？与此同时，《华尔街日报》报道称，一个破坏小组曾利用波兰作为破坏北溪天然气管道的行动基地。

Ukraine, Kreminna | ukrainische Soldaten nahe der Front

（德国之声中文网）英国国防部表示，过去48小时内，乌克兰持续进行「重大行动」。在周六的最新情报更新中，英国国防部表示，乌克兰军队在该国南部一些地区「取得了良好进展并突破了俄罗斯的第一道防线」，在其他地区的进展则较为缓慢。

莫斯科和基辅都通报了前线的激烈战斗，表明乌克兰已经展开反攻。

俄罗斯总统普京周五表示：「我们可以确定地说，这波攻势已经开始了。」

乌克兰总统泽连斯基则表示遭遇「特别艰难的战斗」，并称他与军事领导人讨论了战术和迄今的成果。基辅一直强调不会对何时展开进攻发表评论。

敖德萨地区无人机袭击造成三人死亡

乌克兰军方周六表示，俄罗斯的一次无人机袭击导致3人死亡，至少26人受伤。「敌人在夜间袭击了敖德萨地区，使用了攻击型无人机。」

尽管乌克兰军队击落了无人机，但其中一架被击落的无人机碎片击中了一栋公寓楼并引发火灾。与此同时，乌克兰空军表示，俄罗斯向乌克兰境内的目标发射了至少35架无人机和8枚导弹。

如何保护天然气管道免遭人为破坏？

《华尔街日报》：波兰被作为北溪破坏团队基地

《华尔街日报》报道称，德国调查人员正检视北溪天然气管道爆炸的相关证据，其中表明一个破坏小组曾经利用波兰作为行动基地，对北溪管道进行攻击。这条从俄罗斯输送天然气至德国的管道去年9月发生爆炸事故。

调查人员根据一艘名为「仙女座号」（Andromeda）船只的数据重建其在爆炸案前后共两周的航程。这艘长50英尺的白色游艇被怀疑与北溪管线爆炸有关。根据游艇的无线电和导航设备、卫星和通信记录数据，调查人员发现这艘游艇的航线偏离了原定路线。

调查人员尝试将在游艇上发现的一些DNA样本与「至少一名乌克兰士兵」做比对。

乌克兰总统泽连斯基本周对德国媒体表示，乌克兰并未攻击北溪天然气管线。

今年3月德国媒体曾报道称，一家由乌克兰公民持有的波兰公司旗下的游艇可能参与袭击案。德国联邦刑事警察局尚未就此发表评论。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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媒体：北溪爆炸事件有更多线索与乌克兰有关

此前曾有德媒报道，调查者在一艘小帆船上发现了炸药残余物。如今，多家德国与国际媒体联合报道称，租用该帆船的可能是一家与乌克兰有关的"皮包公司"，并且其中一人或许是一名有军方背景的乌克兰人。

前特工发现俄船只曾神秘出没“北溪”爆炸水域

据德国、奥地利多家媒体报道，一名退休的前英国情报人员通过监听无线电信号观察到，去年6月，两艘俄罗斯“暗船”（dark ships）曾出现在3个月后北溪输气管道发生爆炸的水域。

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